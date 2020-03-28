"Убейтесь об стенку": Лариса Гузеева закатила истерику из-за нарушителей карантина

Кажется, москвичи не поняли просьбу мэра Москвы Сергея Собянина остаться дома с 28 марта по 5 апреля во время карантина из-за пандемии коронавируса. Вместо призыва не ходить в гости и никого не приглашать к себе, не посещать магазины без крайней нужды, исключить прогулки, горожане как с цепи сорвались. Они отправились жарить шашлыки, балдеть в парках и развлекаться. Беспечное поведение жителей и гостей столицы, нарушающих карантин, в прямом смысле взбесило Ларису Гузееву.

Лариса Гузеева в шоке. Она обратилась к россиянам, записав очень эмоциональное видео. Телеведущая закатила истерику и не смогла удержаться от ненормативной лексики из-за гуляющих по улицам людей. "Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает!", - начала свою речь Лариса Андреевна.

Бессменная ведущая программы "Давай поженимся!" рассказала, что ехала по городу в личном автомобиле. Она в ужасе от того, что улицы полны народа, в то время когда всем стоит поберечься и сидеть дома.

"Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть. Я ехала в собственной машине. Окно боялась открыть, потому что опасно. Я сама могу быть опасной для всех... Нет, все гуляют. Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете?", - задала она риторический вопрос.

А затем, не совладав с эмоциями, сорвалась на мат. "... Нельзя так, правда, опасно. Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед. Мне моя жизнь дорога, и моих близких людей. Мне тоже дома скучно, очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких", - со слезами на глазах резюмировала звезда фильма "Жестокий романс".

Гузееву в комментариях поддержали не только поклонники, но и ее коллеги. "Люди, очнитесь! Неужели вы не видите, что трагедия только начинается", - обратился к публике певец Филипп Киркоров.

"Народ гуляет… Более «звездный» народ также гуляет. И тем, и другим пофиг", - высказалась Елена Ваенга, видимо, имея ввиду недавний скандал с появлением зараженного коронавирусом Льва Лещенко на дне рождения сестры Игоря Крутого.

Празднование обернулось кошмаром для звезд. Через несколько дней после веселья певец с женой Ириной был госпитализирован в больницу в Коммунарке. На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова с красавцем внуком, композитор Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Серов, Олег Газманов. Был и лучший друг Лещенко Владимир Винокур с женой. 27 марта стало известно, что в больнице в Коммунарке оказался Николаев. У него диагностирована очаговая пневмония. Пока о заражении коронавирусом говорить рано, однако медики утверждают, что воспаление легких - одно из осложнений Covid-19.