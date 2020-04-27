«Комсомолка» проведет собственную секцию на первом международном онлайн-конгрессе

28 апреля состоится Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Идейными вдохновителями и организаторами стали генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

К дискуссии приглашены российские и международные эксперты, среди которых автор «Черного лебедя» Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон.

Конгресс пройдет в интерактивном формате на базе виртуальной площадки bashkiria-live.com, которая позволит воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. Программа предусматривает работу 10 секций, двух пленарных заседаний, пресс-конференцию.

ИД «Комсомольская правда» - Стратегический информационный партнер форума. «КП» организует и проведет собственную секцию на тему: «Covid & Media: доверие против хайпа».

Во время пандемии ценность проверенной информации многократно возрастает. Фальшивые новости, информационные войны, дезинформация - новые реалии массовой коммуникации. Официальные СМИ в этом контексте выглядят последним оплотом достоверности и профессионализма. Цель секции - организовать профессиональную дискуссию и выработать способы противодействия фейк-политике и манипуляции общественным сознанием, а также обсудить роль и трансформацию СМИ в мире после коронавируса.

Участники секции:

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России;

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ;

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ;

Евгений Минченко, политолог, директор Международного Института Политической Экспертизы;

Илья Кирия, директор департамента медиа НИУ «ВШЭ»;

Иван Еремин, генеральный директор ИА «ФедералПресс».

Модератор: Роман Карманов, Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда».

Секция пройдет 28 апреля с 10 до 11.30.

Прямая трансляция на сайте kp.ru и на площадке форума bashkiria-live.com