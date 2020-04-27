Чулпан Хаматовой приходится «проедать» сбережения, отложенные на покупку новой машины

Актеры, как и все, сейчас находятся в самоизоляции. Кто-то сидит на даче, кто-то - в своей городской квартире. В любом случае прежней насыщенной спектаклями и съемками жизни нет. Но они все равно выходят на связь со зрителями, чтобы о них не забывали. В онлайн-формате отвечают на вопросы. И порой это делают даже более искренне и откровенно, чем, когда дают интервью журналистам.

Чулпан Хаматова, которая и на карантине продолжает заниматься детским фондом «Подари жизнь» (она один из учредителей), еще раз призвала всех неравнодушных не забывать о людях, которым сейчас гораздо хуже, чем большинству из нас. Например, детям с онкологическими заболеваниями. Оказывается, 70% средств, которые собирает фонд для своих подопечных, собирается из небольших частных пожертвований. Казалось бы, разве может кому-то помочь денежный перевод в 100 рублей? Может, когда таких переводов много.

- Мне очень сложно просить людей о помощи сегодня, очень многие сейчас не работают, - говорит Чулпан Хаматова. - Я сужу по своей семье – у меня трое детей. И я уже месяц не работаю, то есть не получаю зарплату. У меня есть кое- какие сбережения (были планы поменять старую машину), на которые теперь можно жить.

Но я представляю, что происходит с людьми, у которых таких сбережений нет. В этой ситуации просить помочь другим – непросто, но я все равно буду это делать. Наш единственный шанс выжить – это быть вместе. Вы спросите, что такое 10 рублей, на что они могут повлиять? Когда эти 10 рублей складываются вместе, они превращаются в 10 миллионов. Именно так собираются крупные суммы для помощи детям.

Какими еще подробностями своей частной жизни делились актеры? Например, Ингеборга Дапкунайте рассказала, что любит гримироваться сама, это помогает ей сконцентрироваться перед спектаклем. Она почти не обращается к художнику по гриму.

- Я так сосредотачиваюсь, мне нравится рисовать линии на своем лице, - говорит Дапкунайте. - Это обязательный ритуал. У меня роли очень разные, где-то я появляюсь в клоунском образе, где-то у меня экспрессионистский грим.

Юлия Пересильд сделала уж очень смелое признание для театральной актрисы:

- До того, как поступить в театральный институт, я к своему стыду никогда не была в театре. Первый раз я пришла в театр, когда мне было уже 18 лет. Мы пришли с моей подругой во МХАТ. Мне никто не поверил, что это мое первое посещение театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чулпан Хаматова хотела бросить съемки в «Зулейхе»: «Готова была выплатить неустойки и все закончить!»

Актриса призналась, что собиралась лишиться выгодного во всех отношениях контракта (подробности)