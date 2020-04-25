Чулпан Хаматова хотела бросить съемки в «Зулейхе»: «Готова была выплатить неустойки и все закончить!»

Показ многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» завершился на этой неделе. Но обсуждения продолжаются – все же случилась не только рейтинговая, но и самая скандальная премьера года. Больше всего традиционно досталось исполнительнице главной роли – Зулейху играла актриса Чулпан Хаматова. Даже опытная Чулпан такого напора не ожидала, но быстро адаптировалась и смогла направить волну критики в нужном направлении. Обсуждая «Зулейху», Хаматова всякий раз напоминала, что в непростое для всех время важно помнить, что тяжело больным детям нужна срочная помощь и призывала перечислять деньги на их лечение в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Одни критиковали достоверность сериала, другие игру актеров, третьи заступались. Высказаться успели все. Интересно, что сейчас Чулпан Хаматова признается друзьям, что смотрела сериал с удовольствием и всей семьей. Но оказалось, что в разгар работы Хаматова была готова бросить съемки и даже отказаться от гонорара, который исчислялся суммой с шестью нулями. Дело в том, что в контрактах указано, что если актриса отказывается от работы, то необходимо выплатить солидную неустойку. Что же случилось? Члены съемочной группы молчали об инциденте.

Хаматова рассказала, почему собиралась лишиться выгодного во всех отношениях контракта. Фото: "Россия 1"

Но, когда показ был завершен, об этом происшествии проговорилась сама Чулпан Хаматова – вспомнила в разговоре с коллегой, исполнителем главной мужской роли Евгением Морозовым. Порой актеры высказывают свое видение ситуации – как лучше сыграть тот или иной эпизод. Часто это видение устраивает режиссера, а порой – не устраивает. Но последнее слово остается именно за главный человеком на площадке. Чулпан Хаматова рассказала Морозову: «Один раз я поссорилась с режиссером. Причем так, что уже готова была выплатить все неустойки. И все закончить». Актриса хотела бросить съемки, уехать. Но, эмоции вскоре утихли, и актриса продолжала работать: «Мы с режиссером помирились. Смотрю фильм, а эта сцена вообще не вошла!» Хаматова теперь вспоминает ситуацию со смехом: «Вывод такой – не надо ссорится!» Евгений Морозов вспомнил: «Я один раз тоже поссорился с режиссером, не разговаривали час. Потом пошли в лес, поговорили — я извинился!» В общем, все как у обычных людей незвездных профессий — рабочие моменты бывают разными. А у творческих людей чаще обычного. Чулпан сейчас говорит, что режиссер Егор Анашкин и вся команда оказались профессионалами очень высокого уровня.

Съемки проходили под Казанью на берегу Камы, где был построен поселок Семрук, смены порой затягивались на 17 часов в день. Однако, как отмечают коллеги, никакой звездной болезни у Чулпан Хаматовой не было – она наравне с другими актерами снималась столько, сколько было нужно, чтобы сделать работу. Ночью ехали спать, с утра возвращались на площадку – репетировали, потом снимались… Хаматовой фильм понравился, она даже расчувствовалась во время просмотра. Актриса смеется: «Это, наверное, уже старость – глядя на себя стала в какой-то момент плакать!»

Селфи на память после съемок — Чулпан Хаматова, Евгений Морозов и Юлия Пересильд. Фото: "Россия 1"

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