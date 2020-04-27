Туризм во время коронавируса: Чтобы куда-то приехать – надо сначала выехать

Из любимых российскими туристами стран приходят обнадеживающие новости. Карантины заканчиваются, власти готовятся открыть границы, отели, рестораны. И даже говорят о том, что снова ждут туристов! Очень осторожно и с массой оговорок и условий. И не прямо сейчас.

Скажем, Израиль гостей из России надеется принять в конце лета (об этом сообщили департаменте министерства туризма Израиля в РФ и СНГ). Громкое заявление, что Чехия открыла границы, в реальности куда скромнее: въезжать разрешили студентам и тем, кто едет по делам бизнеса их других стран ЕС (то есть пока о наших отдыхающих речи нет).

Но все же – это уже совсем другие настроения, чем были месяц назад, когда все дружно запрещали въезд и отменяли рейсы. Потенциальные отпускники, уставшие сидеть дома в самоизоляции, вдохновляются – и уже готовы паковать чемоданы. Но важно помнить о том, что международный туризм – штука двусторонняя. Чтобы куда-то приехать, надо сначала уехать из России. А это на данный момент практически невозможно.

Во-первых, международное пассажирское авиасообщение Россия полностью закрыла с 27 марта. Исключение – редкие вывозные рейсы для возвращения на родину наших граждан. Решение было принято Координационным советом при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок, до которого действует запрет, не назван.

Во-вторых, с 30 марта Россия закрыла все сухопутные границы, которые путешественники пересекают на автомобиле или поезде, в том числе границу с Республикой Беларусь. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. И даты окончания опять же нет.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Маячком для мечтающих о заграничных вояжах может служить разве что система бронирования билетов “Аэрофлота”. Там открыта продажа билетов за рубеж с 1 августа. При этом глава авиакомпании Виталий Савельев недавно обмолвился, что международное авиасообщение может возобновится в середине июля. Тот же срок – июль – назвал и совладелец аэропорта “Шереметьево” Александр Пономаренко в интервью “Форбс”. Однако уточнил, что это оптимистичный сценарий.

Возможные варианты развития событий:

- Страны будут открывать границы не для всех иностранцев скопом, а сначала для граждан тех стран, где коронавирус уже побежден. Никому не хочется, чтобы туристы привезли новые случаи. Австрия, например уже объявила именно о таком подходе и готовится принять первых гостей в начале лета – пока лишь из некоторых шенгенских стран. Окажутся ли россияне в зеленых списках или в красных – зависит от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией у нас в стране.

- Возможно, для въезда будут требовать свежую справку от отсутствии коронавируса. Таиланд уже так делает.

- Сначала откроют только регулярное авиасообщение между Москвой и столицами других государств (и станет возможен индивидуальный туризм). А уж затем разрешат чартерные рейсы на курорты – и это откроет дорогу для массового отдыха.

Однако все это прогнозы и предположения. Точных сроков и механизмов возобновления заграничных путешествий пока нет.

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