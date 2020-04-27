Смягчение карантина в Европе: в каких странах упростили ограничения из-за коронавируса

Смягчение карантина в Европе из-за коронавируса только начинается: с понедельника, 27 апреля, ряд государств несколько упростит быт людей, прибывающих на самоизоляции уже достаточно длительное время. Однако о полном отказе от вызванных эпидемией ограничений речи не идет.

Одни из наиболее заметных послаблений вступают в силу в Чехии. Там с прошлой пятницы правительство разрешило согражданам поездки за границу, в частности для проведения отпусков. Также теперь там модно свободно передвигаться по улицам, но группами более 10 человек еще запрещено.

С понедельника наконец наладить работу и открыться могут магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, а также фитнес-центры, библиотеки и даже зоопарки. В церквях планируется возобновить богослужения.

Тем временем, в Хорватии разработали трехэтапный план для постепенного восстановления работы экономики государства и возобновления общественной жизни с 27 апреля. В первую очередь должны быть открыты магазины, затем, в мае-июне, постепенно будет запущен междугородный и международный транспорт, после этого работу начнут учреждений образования и здравоохранения, спортивных и культурных центров.

В Швейцарии снятие запретов в связи с распространением коронавируса также будет проводиться не одномоментно. Первым этапом намечено открытие медкабинетов общей помощи, стоматологических кабинетов, салонов красоты, массажных салоны, заработают и автомойки с магазинами хозтоваров.

Отмена ограничений в Греции расписана на 63 дня, а план власти государства намерены пересматриваться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, сообщал телеканал ANT1. Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис объявит детали в начале этой недели в телеобращении. Предполагается, что с 27 апреля к работе смогут вернуться некоторые госслужбы, ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции.

В Грузии в качестве смягчающих мер с понедельника полностью допустят передвижение легковых автомобилей, такси, и разрешат онлайн-торговлю.