"Так говорят только глупые женщины": Лариса Долина уличила феминисток во лжи

Лариса Долина - не только знаменитая певица, которой рукоплещут миллионы поклонников. Она счастливая мама и бабушка. Несмотря на успешную карьеру, 64-летняя звезда уверена - главное предназначение женщины любить и быть любимой. Она уверена, нормальная женщина не может выбрать путь феминизма.

Лариса Долина осенью отпразднует юбилей. По случаю своего 65-летия певица готовит для поклонников грандиозный концерт. Приедут американские и английские звезды, выступят ее российские друзья. "С Игорем Бутманом мы уже вовсю репетируем. Так что, видите, «ни сна, ни отдыха измученной душе» - работа, работа, работа…", - делится Лариса Александровна планами.

Конечно, пока репетиции проходят удаленно. Как и многие, артистка сейчас на самоизоляции. "С дочерью и внучкой мы уже больше месяца находимся на даче. Занимаюсь онлайн со своими студентами, внучка учится точно так же. Кроме того, сегодняшняя ситуация - это как раз то время, когда мы можем побыть вместе: читать, смотреть любимые фильмы, заниматься музыкой и, конечно, гулять на свежем воздухе. У нас здесь тихо и спокойно", - рассказала звезда.

Этот отдых для нее - как глоток воздуха. Дело в том, что последнее время знаменитость работала на износ - репетировала 2,5 месяца практически без выходных.

Но даже такой напряженный график не мешает певице прекрасно выглядеть. А главным стимулом для любой женщины она называет любовь.

Долина категорически не согласна с утверждением, что женщинам в эпоху феминизма мужчина уже не нужен. "Так говорят только глупые женщины. Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано Господом Богом", - цитируют Ларису Александровну "Известия".

Долина, по ее словам, уверена - все женщины хотят быть любимыми и все хотят любить. И она не является исключением. "Считаю, что все эти разговоры (феминисток - Прим. kp.ru) - только разговоры. Представительницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить", - резюмировала артистка.