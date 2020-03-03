2020-03-03T19:31:53+03:00
Звезды

Болезненная бледность и огромные синяки под глазами: Лариса Долина согласилась изменить внешность

64-летняя певица не боится экспериментировать
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лариса Долина тщательно следит за своей фигуройЛариса Долина тщательно следит за своей фигуройФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Лариса Долина сделала сенсационное заявление. Певица решила возобновить работу в мюзиклах. Совсем скоро народная артистка появится в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", премьера которого пройдет в Театре на Таганке.

Лариса Долина последний раз появлялась в мюзикле "Чикаго". Она стала единственной российской артисткой, которая выступала с ним на Бродвее. И вот спустя шесть лет певица блеснет в Театре на Таганке.

"Ванечка, я очень люблю экспериментировать. И в последнее время тоскую по мюзиклам, потому что в последние годы их не играю. А это мой самый любимый жанр", - объяснила свое согласие участвовать в спектакле певица.

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
Лариса Долина пришла в гости к Ивану Урганту
19539 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Долина сыграет хозяйку магазина. Ради заветной роли Ларисе Александровне придется кардинально изменить внешность. В эфире программы "Вечерний Ургант" звезда показала, как будет выглядеть: болезненная бледность, огромные синяки под глазами, почерневшие губы. От вида артистки - мурашки по коже.

Кадр программы "Вечерний Ургант"

Кадр программы "Вечерний Ургант"

Стоит отметить, что Лариса Долина тщательно следит за своей фигурой. Певица придерживается особой диеты и занимается спортом. Наверное, именно поэтому от 64-летней исполнительницы не отвести глаз. Некоторые поклонники одно время даже предполагали, что артистка могла сделать пластическую операцию. Впрочем, сама Лариса Александровна не раз говорила, что ничего такого с собой не делала.

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
Лариса Долина исполнила современные хиты в своей любимой джазовой манере
10941 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Звезда много лет увлекается ходьбой. Она старается заниматься через день. "Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лариса Долина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врач объяснил, чем полезен пост
Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполнилось 54 года
Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина