Болезненная бледность и огромные синяки под глазами: Лариса Долина согласилась изменить внешность

Лариса Долина сделала сенсационное заявление. Певица решила возобновить работу в мюзиклах. Совсем скоро народная артистка появится в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", премьера которого пройдет в Театре на Таганке.

Лариса Долина последний раз появлялась в мюзикле "Чикаго". Она стала единственной российской артисткой, которая выступала с ним на Бродвее. И вот спустя шесть лет певица блеснет в Театре на Таганке.

"Ванечка, я очень люблю экспериментировать. И в последнее время тоскую по мюзиклам, потому что в последние годы их не играю. А это мой самый любимый жанр", - объяснила свое согласие участвовать в спектакле певица.

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Долина сыграет хозяйку магазина. Ради заветной роли Ларисе Александровне придется кардинально изменить внешность. В эфире программы "Вечерний Ургант" звезда показала, как будет выглядеть: болезненная бледность, огромные синяки под глазами, почерневшие губы. От вида артистки - мурашки по коже.

Кадр программы "Вечерний Ургант"

Стоит отметить, что Лариса Долина тщательно следит за своей фигурой. Певица придерживается особой диеты и занимается спортом. Наверное, именно поэтому от 64-летней исполнительницы не отвести глаз. Некоторые поклонники одно время даже предполагали, что артистка могла сделать пластическую операцию. Впрочем, сама Лариса Александровна не раз говорила, что ничего такого с собой не делала.

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Звезда много лет увлекается ходьбой. Она старается заниматься через день. "Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала певица.