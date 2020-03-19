"Как девочка": Лариса Долина резко помолодела и похудела

Лариса Долина тщательно следит за своей фигурой. Певица придерживается особой диеты и занимается спортом. Наверное, именно поэтому от 64-летней исполнительницы не отвести глаз. Некоторые поклонники одно время даже предполагали, что артистка могла сделать пластическую операцию. Впрочем, сама Лариса Александровна не раз говорила, что ничего такого с собой не делала. Но на днях артистка просто превзошла саму себя.

Лариса Долина приняла участие в программе "Привет, Андрей". Певица, появившись на съемках передачи, произвела настоящий фурор.

Стилист сделала фото звезды и разместила в блоге. "Мы, как обычно, красивые и стройные!", - подписала она эффектный кадр с Долиной.

Публика поразилась внезапным омоложением 64-летней артистки. Кроме этого Лариса Александровна сильно похудела. Выглядит она просто прекрасно - ей выпрямили волосы и сделали неброский макияж с акцентом на глаза.

ulybka Макияж и прическа для моей любимой ЛА

"Ларисе Александровне тут будто 35", "Как девочка", "Какая же она элегантная и благородная", "Лариса Александровна, вы как девочка!", "Как молодо выглядит ", "Шикарная!", "С каждым годом все прекраснее", - восхищаются поклонники моложавым видом своей любимицы.

Сама знаменитость тщательно следит за своей фигурой и практикует диеты. "К сожалению, у нас женщины очень ленивы. Хотят как в сказке: выпила пилюлю, легла на диван и похудела. А я по своему опыту знаю: чтобы стать стройной, нужно решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного", - рассказывала она.

По ее словам, очень важен и спорт. "Без физической нагрузки я бы просто скинула несколько килограммов, но мышцы не стали бы упругими", - делилась исполнительница, которая много лет увлекается ходьбой. Она старается заниматься через день.

"Мой спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. Она у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала певица.