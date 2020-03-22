"Этого никто не должен видеть и знать": Лариса Долина призналась в проблемах со здоровьем

Лариса Долина в последнее время заметно похорошела и похудела. Глядя на 64-летнюю певицу диву даешься ее красоте. Однако мало кто знает, что в настоящее время звезда испытывает проблемы со здоровьем.

Лариса Долина работает на износ. Бесконечные гастроли, занятия со студентами и спектакли - певица практически довела себя до нервного срыва. "Я чувствую беспредельную усталость, но этого никто не должен видеть и знать. Мы репетировали ежедневно на протяжении двух с половиной месяцев. Без перерыва! Не было ни одного выходного дня", - призналась певица в эфире шоу "Ты не поверишь!".

Лариса Александровна рассказала, что пытается побороть проблемы со здоровьем с помощью успокоительных. По словам народной артистки, порой она не может заснуть по ночам. "Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать... У меня ведь еще студенты", - разводит она руками.

Исполнительница хита "Погода в доме" мужественно переносит все тяготы и невзгоды. "У меня такой характер. Если настроилась, то все сделаю", - говорит вокалистка.

Стресс отразился не только на нервной системе певицы, но и на ее внешнем виде. Она резко похудела. Впрочем, благодаря этому стала выглядеть буквально как девочка. Публика поражена внезапным омоложением 64-летней артистки.

Примечательно, что некоторое время назад Долина вынуждена отказаться от своего любимого времяпрепровождения. Раньше артистка не представляла своей жизни без пилатеса. "Я ходила на тренировки на протяжении шести лет. К сожалению, больше не могу. У меня возникли проблемы с руками. Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами", - посетовала певица.

Поэтому ее спорт на сегодняшний день - это беговая дорожка. "Заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", - констатировала Лариса Александровна.