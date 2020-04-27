2020-04-27T16:38:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Охотники за вирусами нашли коронавирус COVID-19 еще в 2013 году

Из 15 тысяч штаммов ученым известно всего лишь 500
Мария БЕРК
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Из 15 тысяч штаммов ученым известно всего лишь 500Из 15 тысяч штаммов ученым известно всего лишь 500Фото: Олег ЗОЛОТО
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Провинция Юньнань притаилась на юго-западе Китая. Она знаменита своими известняковыми пещерами, окруженными бамбуковыми зарослями, куда стекаются ученые со всего мира. Этих исследователей называют охотниками за вирусами. Прежде, чем войти в пещеру, они надевают защитные костюмы, очки, толстые перчатки и респираторы. Не дай бог, чтобы оголился хоть сантиметр кожи. Нельзя допустить контакта с пометом или мочой летучих мышей, в которых содержатся неизвестные науке смертоносные вирусы.

Перед входом в пещеру исследователи растягивают сети и ждут наступления сумерек. Когда солнце садится, тысячи летучих мышей устремляются на охоту и увязают в расставленной ловушке. В этот момент и начинается работа ученых. Они аккуратно снимают сети, усыпляют пойманных рукокрылых и берут у них образцы венозной крови, анализ флоры из глотки, а также собирают образцы помета.

Как только образцы собраны, их отправляют на изучение в лаборатории по всему миру.

Питер Дасзак - известный американский зоолог, специалист по экологии болезней. Коллеги зовут его охотником за вирусами. За последние 10 лет он объездил более 20 стран, изучая пещеры, где обитают летучие мыши, в надежде отыскать неизвестные опасные патогены. Точнее, открыть новые виды коронавируса.

- Мы собрали более 15 тысяч образцов биоматериалов летучих мышей, что привело к открытию почти 500 новых коронавирусов, - отмечает Дасзак в разговоре с CNN.

И один из них, найденный в китайской пещере в 2013 году, был потенциальным предком нынешнего COVID-19.

НАЙТИ РАЗЛИЧИЯ

До эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах изучение коронавирусов не привлекало особого внимания ученых. За все это время было обнаружено всего лишь два коронавируса, передающихся от человека к человеку, и то они были открыты в 1960-х годах. Но после эпидемии атипичной пневмонии ситуация кардинально изменилась. В мире стали возникать целые центры, специализирующиеся на изучении зоонозных инфекций (передающиеся от животных человеку - ред.).

Как отмечает Петер Дасзак, возглавляющий научно-исследовательскую организацию EcoHealth Alliance, летучие мыши могут быть переносчиками до 15 тысяч штаммов коронавируса, из которых известно всего лишь несколько сотен.

Штамм считается новым, если более 20% его ДНК отличается от генетической цепочки уже известных вирусов. При этом установить возраст инфекции не предоставляется возможным. Подчас обнаруженный учеными неизвестный прежде патоген может распространяться в природе уже несколько лет.

Когда солнце садится, тысячи летучих мышей устремляются на охоту и увязают в расставленной ловушке. В этот момент и начинается работа ученых. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда солнце садится, тысячи летучих мышей устремляются на охоту и увязают в расставленной ловушке. В этот момент и начинается работа ученых.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда же появились первые заболевшие, у которых установили загадочный COVID-19, вирусолог Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии сравнила геном нового вируса со всеми имеющимися образцами коронавирусов. Выпало лишь одно совпадение. Новый штамм совпал с образцом, взятым у подковоносой летучей мыши из пещеры в провинции Юньнань в 2013 году. Он оказался идентичен на 96,2%.

Получалось, что «пещерный коронавирус» был либо предком COVID-19, либо его близким родственником. Вполне возможно, что недостающие 3,8% в новый геном дополнил промежуточный хозяин, полагают вирусологи.

АЗИАТСКИЙ СЛЕД

Самым привлекательным регионом для изучения зоонозных инфекций является Юго-Восточная Азия и Китай. Именно там большая часть населения регулярно контактирует с дикой природой (охота, рыбалка, продажа зверей на влажных рынках, употребление их мяса в пищу).

Специалисты из команды Дасзака установили, что в провинции Юньнань у 3% китайцев, живущих рядом с пещерами, где обитают летучие мыши, в крови были найдены антитела к вирусам, переносчиками которых являются только рукокрылые. Выходит, небольшой процент жителей оказались подвержены воздействию патогена.

Чтобы у вируса появилась способность передаваться от человека к человеку, у патогена должен быть промежуточный хозяин. Это может быть верблюд, цивета, панголин или кто-то из домашнего скота. Изначально резервуаром для различных патогенов типа вируса Эбола, атипичной пневмонии, Марбургского вируса являются именно летучие мыши.

- Поскольку летучие мыши - это летающие млекопитающие, из-за полетов их организм подвергается стрессу, который обычно вызывает реакцию со стороны иммунной системы. Чтобы справиться со стрессом, организм снижает стойкость иммунной системы, что делает летучих мышей более восприимчивым к вирусам, превращая их в патогенные резервуары, - сингапурский вирусолог Линфа Вонг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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