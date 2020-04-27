2020-04-27T18:31:29+03:00
Звезды

Вот так Гена Букин: актер Виктор Логинова счастлив вместе с юной возлюбленной

Избранница артиста на пять лет младше его дочки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Избранница артиста на пять лет младше его дочкиИзбранница артиста на пять лет младше его дочкиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Виктор Логинов полюбился миллионам россиян после выхода на экраны сериала "Счастливы вместе". На протяжении шести лет телезрители, открыв рты, следили за перипетиями жизни главного героя фильма Геннадия Букина. И если в ситкоме одиозный персонаж, роль которого исполнял актер, был женат лишь однажды, то в реальной жизни за плечами 45-летнего Логинова три брака и пятеро детей. А с недавних пор он обрел счастье с 21-летней актрисой Марие Гуськовой.

Виктор Логинов перестал скрывать роман с красавицей Марией Гуськовой. Актер старше своей избранницы на 24 года. Юная актриса не так давно отметила 21-летие. Мария младше старшей дочери Виктора на пять лет.

Впрочем, на идиллию в их отношениях это не влияет, хоть и выглядят они на фото как папа с дочкой. Роман пары развивался стремительно. Логинов познакомился с избранницей на репетициях спектакля "Классические шалости". Сейчас артисты живут вместе.

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Не иди впереди меня, я могу не успеть. Не иди позади меня, я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом
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Не так давно актер делился секретом семейного счастья и гармонии. "Нельзя всю жизнь уступать одному, а второму на этом только наживаться. Жизнь - тот танец, который танцуют вдвоем. Это жертвенность. Не построишь отношения во имя детей, во имя положения, во имя денег, во имя доброго слова. Тогда это не любовь, это корысть. Любовь - это когда ты спокойно можешь и проявлять себя, и спокойно давать проявляться своему любимому человеку... Нет ни одного абсолютного рецепта счастливого брака. Его не существует", - цитируют Логинова "7 Дней".

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Работаю...
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Напомним, Виктор Логинов впервые стал отцом в 1994 году, когда был женат на первой супруге Наталье. Затем он развелся и снова сыграл свадьбу. Во втором браке у него родился сын Дмитрий. Последней женой Логинова стала Ольга, родившая ему сыновей Александра и Ивана. Но четыре года назад и этот брак рухнул. Виктор не исключает, что снова женится, но на этот раз свадьба точно будет последней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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