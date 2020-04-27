2020-04-27T18:07:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Аналитики из университета Сингапура утверждают: Россия прошла пик эпидемии коронавируса 24 апреля

Ученые создали компьютерные модели для 131 страны мира и прогнозируют окончание вспышки Covid-19 в России в период с 20 мая по 20 июля
Ярослав КОРОБАТОВ
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97% случаев заражения будут выявлены в России к 20 мая97% случаев заражения будут выявлены в России к 20 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вы хотите знать, когда закончится эта надоевшая всем самоизоляция и можно будет свободно выйти на улицу? В России предприятия и школы могут быть открыты уже 20 мая! А в целом в мире пик пандемии был пройден еще 11 апреля! Эту благую весть распространили исследователи Лаборатории инновационного управления данными Сингапурского университета технологии и дизайна (СУТД). Они создали компьютерную модель на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая предсказывает жизненный цикл пандемии для каждой страны.

- Мы запустили свою веб-страницу 18 апреля 2020 года, - рассказывает директор лаборатории Цзянси Луо. - Поначалу нами двигало исключительно личное любопытство, мы хотели знать, когда COVID-19 закончится в Сингапуре, где мы живем, и ряде других стран. За первые 9 дней с момента запуска страницы на сайт зашло более 1 000 000 уникальных посетителей со всего мира. Наши прогнозы и графики моментально распространились в интернете и были использованы исследователями и правительственными чиновниками для принятия решений. В ответ на растущую популярность наших предсказаний мы вынуждены были опубликовать статью, где объяснили какие методы и теории лежат в основе наших предсказаний.

Во всех странах граждане и политики следят за статистикой, которая сообщает 3 позиции: количество инфицированных, умерших и выздоровевших пациентов. Это позволяет только импульсивно реагировать на сиюминутную ситуацию - в основном ужесточать меры сдерживания, в частности, закрывать на карантин города, где слишком много заболевших. Модель, разработанная в Сингапурском университете учитывает не только динамику ситуации с коронавирусом. Ученые исходили из того, что пандемия коронавируса не первая пандемия в истории человечества. На основе исторических закономерностей исследователи получили представление о жизненном цикле Covid-19 от вспышки, фазы ускоренного распространения, пика заболеваемости, а затем спада и и завершения пандемии (на графиках этот цикл отображается кривой в виде колокола - Ред) . Кроме того, сингапурские ученые учли стратегию противодействия коронавирусу в тех или иных странах: социальное дистанцирование (Швеция, Великобритания), самоизоляция (Россия, Сингапур) или блокирование целых городов и районов (Китай). Учитывая эти факторы, а также естественные природные и климатические условия, ученые пришли к выводу, что жизненные циклы эпидемии коронавируса могут очень сильно отличаться в разных странах. Например, 21 апреля в премьер-министр Сингапура Сянь-Лун Ли объявил о продлении срока действия самоизоляции до 1 июня в ответ на повторный всплеск случаев COVID-19. А премьер-министр Италии Джузеппе Конте в тот же день заявил о намерении возобновить рабочий график в стране с 4 мая. Это объясняется тем , что страны находятся в разной фазе жизненного цикла пандемии: Сингапуре переживает вторую волну распространения Covid-19 и выйдет на пик заболеваемости в районе 5 мая. А Италия пик прошла еще 29 марта и после 8 мая там могут быть выявлены лишь единичные случаи заболевания - не более 3% от общего числа.

Сингапурские аналитики призывают не зацикливаться на дате полного окончания эпидемии в каждой стране (под этим подразумевается последний зарегистрированный случай заболевания). На практике эта оценка бесполезна для принятия решений по отмене ограничительных мер.

Россия прошла пик эпидемии коронавируса 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Россия прошла пик эпидемии коронавируса 24 апреляФото: Артем КИЛЬКИН

- Наши прогнозы дают три сценария по степени консервативности, - объясняет Цзянси Луо. - Мы считаем, что дату, когда выявлено 97% от прогнозируемого количества заболевших, можно рассматривать как ключевую для открытия школ и возобновления работы предприятий - поскольку подавляющее большинство людей уже переболело. Другая дата, которую мы приводим, это выявление 99% прогнозируемых случаев (когда SARS-Cov-2 не представляет уже общественной опасности). И третья дата - это дата выявления последнего случая.

По расчетам аналитиков наша страна прошла пик эпидемии 24 апреля. При этом 97% случаев заражения будут выявлены в России к 20 мая. Следовательно с этого момента можно открывать образовательные учреждения и возобновлять работу предприятий и компаний. А к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране должна закончиться. Если брать всю планету, то последний случай Covid-19 ученые ожидают 9 декабря. Значит, к Новому году жизнь жизнь в мире вернется в привычную колею

Поскольку данные обновляются ежедневно, то даты окончания пандемии на сайте сингапурской лаборатории могут меняться

Поскольку данные обновляются ежедневно, то даты окончания пандемии на сайте сингапурской лаборатории могут меняться

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ИСТОЧНИК KP.RU

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