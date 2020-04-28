США затевают первую мОровую войну против Китая

«Пандемия могла быть своевременно остановлена в Китае ещё в самом её начале, - заявил президент Трамп. - Однако этого не произошло, и весь мир теперь страдает. Если это была ошибка, то мы обязаны её простить. Но если Китай умышленно скрывал информацию, то просто обязан нести ответственность за страшные последствия».

Ответственность – вот ключевое слово. Оно все чаще звучит за океаном. Экономический советник президента обвинил Пекин, что тот, дескать, отправил в Штаты низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус. За что тоже должен понести ответственность.

Ряд сенаторов-республиканцев открыто призывают в счет погашения ущерба от пандемии конфисковать $1.1 трлн, вложенных Пекином в трежерси ФРС США. Два штата – Миссури и Миссисипи – уже подали коллективные иски к КНР поводу компенсаций за «катастрофический ущерб».

Вокруг Трампа складывается западная коалиция, требующая от властей КНР рассказать всю правду о коронавирусе.

УХОДИЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ…

- Вслед за Трампом лидеры Великобритании, Канады, Австралии, Израиля, ведущие политические силы Германии и Японии предъявляют Китаю претензии, что с конца ноября почти два месяца он ничего не сообщал об опасности пандемии, старался скрыть вспышку коронавируса в Ухане и не допускал вирусологов из этих стран в кризисные районы Хубэя, чтобы получить там образцы нового вируса, - говорит ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа, член Изборского клуба и Сообщества практиков конкурентной разведки Елена Ларина. – Недавно газета Нью Йорк Таймс сообщила, что американские и британские разведки, опираясь на сведения от иностранцев, живущих в Ухане, еще в конце ноября проинформировали президента Трампа и премьера Джонсона о новой эпидемиологической угрозе. Но те посчитали ее незначительной, не опасной для Америки и Британии.

Член Изборского клуба и Сообщества практиков конкурентной разведки Елена ЛаринаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Выходит, Трамп и Джонсон сами виноваты?

- Если Джонсон лично поплатился за легкомыслие, попав в реанимацию с COVID-19 и с трудом выздоровел, то с Трампа, как обычно, что с гуся вода. Точнее, со слона, символа Республиканской партии. Будучи проинформированным разведкой, а затем ведущими американскими вирусологами, он сначала рассказывал, что это – чисто китайское заболевание, затем о полной подконтрольности эпидемии, а когда она уже стала в Америке забирать первые жизни, не стеснялся предлагать американцам непроверенные лекарства и методы лечения. Трампа интересует только одно – переизбрание любой ценой.

Что касается китайцев, то они действительно длительное время старались скрыть происходящее в Ухане.

Джонсон лично поплатился за легкомыслие, попав в реанимацию с COVID-19Фото: REUTERS

Достаточно вспомнить, что 30 декабря 33-летний врач-офтальмолог Ли Вэньлян в соцсетях сообщил друзьям о пациентах в Центральной больнице Уханя с неизвестной болезнью, похожей на атипичную пневмонию и призвал проявить осторожность. Полиция тут же предупредила его об ответственности за «распространение слухов». Ли пришлось подписывать бумагу, каяться. Время было упущено.

Ли Вэньлян в соцсетях сообщил друзьям о пациентах в центральной больнице Уханя с неизвестной болезнью

- Знакомый востоковед объяснил мне, что власти Уханя поначалу надеялись, что новый вирус не передается от человека к человеку, поэтому не стали сразу поднимать шум. Ну, и по чиновничьей традиции не высовывались. Авось, пронесет.

- Ситуация гораздо сложнее. В китайской компартии есть неформальная группировка «туаньпай», так называемые «комсомольцы». Бывшие функционеры китайского комсомола. Их лидером считается Ли Кэцян, бывший первый секретарь Коммунистического союза молодёжи КНР. «Туаньпай» в известном смысле противостоят партийно-военной коалиции во главе с Председателем Си Цзиньпином. В 2012 году Ли был главным соперником товарища Си на пост главы ЦК КПК. Проиграл и стал Премьером. Один из наиболее информированных, неангажированных и вдумчивых наших китаеведов Николай Вавилов отмечал, что с высокой степенью вероятности руководство Уханя и в целом провинции Хубэй, состоящее из «комсомольцев», намеренно скрывало разрастание эпидемии.

Ли Кэцян, бывший первый секретарь Коммунистического союза молодёжи КНРФото: EAST NEWS

- Зачем им это?

- Дело в том, что на март 2020 г. готовилось Всекитайское собрание народных представителей, где намечались серьезные изменения в руководстве в центре и на местах с сильным ослаблением фракции «комсомольцев». Их отношения со «старшими товарищами» обострились в ходе торговой войны Пекина и Вашингтона. Поскольку «комсомольцы» исторически ориентированы на США и конкретно на Демократическую партию. И проблемы с коронавирусом перед Всекитайским собранием им были не нужны. По мнению Вавилова, вполне вероятно, что вплоть до конца декабря, а возможно, начала января уханьцы и «комсомольцы» в целом скрывали от Си Цзиньпина потенциальные масштабы происшествия, сводя его к случавшимся время от времени инцидентам в биологических лабораториях. Когда же эпидемия стала очевидной, они распорядились закрыть город и провинцию от остального Китая.

- Разве не сам товарищ Си отдал приказ?

- Мало кто за пределами Поднебесной знает, что решение о закрытие Уханя и Хубэя принимала не центральная власть, а местная. 13 февраля Пекин сменил партийное руководство провинции и ее столицы Уханя. Любопытно, что вплоть до апреля работу по борьбе с COVID-19 в стране возглавлял лидер «комсомольцев», Премьер Ли Кэцян. Он регулярно посещал Ухань, Хубэй…

Bплоть до конца декабря, а возможно, начала января уханьцы и «комсомольцы» в целом скрывали от Си Цзиньпина потенциальные масштабы происшествияФото: EAST NEWS

УХАНЬСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ

- Перейдем к Уханю, на который обе стороны переводят стрелки. То ли янки заразили город, то ли смертельный вирус случайно вырвался на свободу из местной лаборатории.

- В 1981 г. один из наиболее популярных американских авторов технотриллеров и научных хорроров, конкурент Стивена Кинга Дин Кунц написал роман «Глаза тьмы».

Про советский смертельный вирус «Горки-400». В конце девяностых, после развала СССР, автор немного поправил первоначальный текст, приведя его в соответствие с новыми реалиями. Именно в таком виде роман ещё в нулевые годы был опубликован в нашей стране.

В нем несколько поразительных пророчеств. Во-первых, о принципиально новом вирусе, случайно вырвавшемся на свободу. Во-вторых, этот вирус получил название Вухань или Ухань-400. В-третьих, в романе все начинается с биологической лаборатории в городе Ухань.

- Как Кунц угадал нынешнюю пандемию?

- Есть древнегреческий термин прекогниция - особый вид знания, получаемый человеком, как предчувствие будущего. Карл Юнг писал, что фантастам иногда открывается будущее. Возможно, это тот самый случай.

Но для нашей истории главное пророчество в другом. События в романе разворачиваются вокруг несанкционированной утечки смертельного вируса из хранилища подрядчика Пентагона!!!

Ни о каких подделках и подтасовках речь идти не может, поскольку роман аж с 2008 г. есть в Сети, и каждый может проверить.

- Но при чем здесь Пентагон?

- Специалистам в области генной инженерии точно известно: Уханьский институт вирусологии, в том числе работающий на оборонные нужды Китая, имеет тесные связи с Национальной лабораторией Галверстона в Техасском университете – одним из крупнейших подрядчиков Пентагона по программам биологической защиты и синтетической биологии. Но это только присказка.

Недавно в Сети всплыла научная статья из журнала Nature Medicine от 9 ноября 2015 года.

В ней подробно описан эксперимент по созданию гибридной версии коронавируса летучей мыши, связанного с коронавирусом SARS , вызвавшем в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. Так называемой «химеры».

В последние годы сложился мало афишируемый, но активный китайско-американский альянс в области генной инженерии и синтетической биологииФото: EAST NEWS

- Статья этой весной наделала много шума. Стала для конспирологов главным доказательством, что смертельный коронавирус, виновник нынешней пандемии, еще в 2015 году создали американские ученые.

- Еще в ноябре 2015 г. ряд ученых Запада выражал сомнение в целесообразности таких рискованных экспериментов. А вдруг очередная «химера» вырвется на свободу? Но важно другое. Среди участников спорного эксперимента Университет Северной Каролины, другие научные учреждения США, одно швейцарское и… Ключевая лаборатория специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии Академии наук КНР. Та самая, откуда вроде бы и пошла пандемия. Но самого главного бдительные конспирологи не заметили. Клетки Vero E6, использованные для конструирования химерного коронавируса, были получены из USAMRIID. Под этой аббревиатурой скрывается Армейский институт медицинских исследований инфекционных заболеваний (United States Army Medicаl Research Institute of Infectious Diseases) в Форт- Детрик (штат Мэриленд). Пентагон!

БИТВА НАНАЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ

- Тот самый Форт-Детрик, где находится секретная лаборатория Пентагона, работающая с опаснейшими патогенами типа сибирской язвы и т.д. Как намекал в марте представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, военные спортсмены Пентагона, связанные с Форт-Детрик, могли случайно завезти коронавирус в Ухань в октябре 2019 г, когда здесь проходили Всемирные военные игры.

- Когда этот дипломат явно с подачи сверху высказал предположение про завозной американский вирус, а Трамп с Помпео обвиняют сейчас Китай, что он скрывал данные по коронавирусу - это борьба нанайских мальчиков, призванная скрыть реальность.

А суровая реальность такова. В последние годы сложился мало афишируемый, но активный китайско-американский альянс в области генной инженерии и синтетической биологии. Сложился вне правительств, хотя разведывательные структуры о нем знают и, возможно, участвуют. Поскольку американское законодательство по биотеху очень жесткое, запрещает целый ряд исследований и разработок, а китайское - поддерживает все, что идет во благо партии, то возник такой симбиоз. Американцы предоставляют сверхсовременное уникальное оборудование и, в значительной степени, кадры. Китайцы - институционализацию, т.е. легальные лаборатории. Они же дают юридическое право работать с разными скользкими темами, типа улучшения генома человека и т.п. Сотрудничество интенсивно шло в направлении улучшения качеств жизнеспособных человеческих эмбрионов, т.е. евгеника на новом уровне. А также генетического конструирования, когда родители могли получить ребенка под заказ, включая не только физические, но потенциально и интеллектуальные характеристики. В кругах специалистов разведки такое взаимодействие даже получило название Чемерика.

USAMRIID. Под этой аббревиатурой скрывается Армейский институт медицинских исследованиий инфекционных заболеванийФото: EAST NEWS

- Расшифруйте.

- Китай (звучит на английском – Чайна) плюс Америка. А работники в этой сфере - чемериканцы. Так что, вне зависимости от господина Трампа и товарища Си, американцы и китайцы теснейшим образом сотрудничали и сотрудничают до сих пор в области генной инженерии и синтетической биологии. Самое же парадоксальное в этом сотрудничестве было то, что одновременно, как американские, так и китайские участники этой истории выполняли заказы своих министерств обороны.

Что касается коронавирусов, исследования ведутся лет 15. После вспышки атипичной пневмонии. Последние 5 лет активно отрабатываются технологии. Для биологов - это рутинная работа. Поскольку подковоносые летучие мыши, источники коронавирусов, обитают в КНР, ими много лет занимается коллектив Уханьской лаборатории во главе с профессором Ши Чжэнли. Поэтому практически все статьи подписаны американскими, европейскими и китайскими учеными. Что наглядно подтверждает нашумевший эксперимент китайцев и американцев с «химерой» коронавируса, подробно описанный в журнале Nature Medicine осенью 2015 года. Ши Чжэнли в числе соавторов.

Хотя сейчас Китай и США обмениваются колкостями, они, повторяю, плотно сотрудничали в этой области по крайней мере с 2010 года. И когда нынешние горе-конспирологи пишут разную чушь, дескать, Китай побеждает США в 3-й мировой войне через COVID-19, либо американцы осуществили крупную диверсию, это глупости. Они работали вместе.

- Трамп, похоже, сейчас умывает руки. Мол, он не знал про сотрудничество. Обещал разобраться с грантом в $3,7 млн, который Правительство США предоставило той самой Уханьской лаборатории, находящейся сегодня в центре подозрений об утечке коронавируса. Мол, отменю его, если деньги до сих пор поступают в Китай. Не напоминает ли эта история пресловутую «пробирку» Госсекретаря США Пауэлла с якобы биологическим оружием, ставшую поводом для оккупации Ирака?

- Ситуация ужаса, паники перед COVID-19 помогает Трампу продолжить торговую войну с Пекином, официально замороженную в середине января. Но уже на новом уровне.

Есть десятки исследований, показывающих на самых строгих экспериментальных фактах, что самыми мощными стрессообразующими факторами для человека является не слово, а образы – фото, видеоФото: REUTERS

- Этакий Спаситель западного мира, возглавивший борьбу с «распространителем смертельного вируса». Сюжет для Голливуда.

- Есть еще образ Спасителя нации, который, надеется Трамп, поможет ему второй раз выиграть президентские выборы. На этот раз у Байдена, чей сын Хантер зарабатывал миллионы в Китае.

- Видимо, с помощью местных «комсомольцев», тяготеющих к демократам США, о которых вы рассказывали выше. Это еще один козырь в рукаве Дональда.

- Однако Китай – не Ирак, а Си Цзиньпин – не Хусейн. Поживем – увидим, как будут развиваться события. Одно ясно – это не наша война.

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