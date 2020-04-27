Онлайн-трансляция пленарного заседания форума «Мир после коронавируса»

28 апреля начал работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Конгресс проходит в интерактивном формате на базе виртуальной площадки bashkiria-live.com, которая позволит воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. В программе 9 секций, два пленарных заседания, пресс-конференция, подписание соглашения и презентация проекта.

С 11.30 до 13.30 состоится федеральная пленарная сессия «Новая реальность: государство и глобальные вызовы», в ее работе принимают участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ректор НИУ «ВШЭ» Ярослав Кузьминов, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик, глава Крыма Сергей Аксенов. Модератор сессии – Александр Любимов, президент телекомпании «ВИД», вице-президент Академии российского телевидения.

Онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» – первый шаг к организации экспертной платформы для преодоления экономических последствий пандемии. По итогам работы конгресса будут собраны лучшие предложения, высказанные во время дискуссий, планируется тиражирование результатов на базе платформы bashkiria-live.com и регулярное общение специалистов в фомате think-tanks.