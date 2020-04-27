2020-04-27T21:05:14+03:00
Экономика

Онлайн-трансляции международного пленарного заседания первого виртуального форума

Среди участников – писатель Нассим Талеб и кинорежиссер Люк Бессон
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 апреля начал работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Конгресс проходит в интерактивном формате на базе виртуальной площадки bashkiria-live.com, которая позволит воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. В программе 9 секций, два пленарных заседания, пресс-конференция, подписание соглашения и презентация проекта.

С 14.30 до 16.00 пройдет международное пленарное заседание с основными участниками форума. В их числе автор «Черного лебедя» Нассим Талеб, кинорежиссер, продюсер Люк Бессон, физик, популяризатор науки Митио Каку, эксперт по геополитическим вопросам Параг Ханна. Российскую сторону представляют генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, сопредседтель «Деловой России» Андрей Назаров. Модератор сессии – телеведущая Ксения Собчак.

Онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» – первый шаг к организации экспертной платформы для преодоления экономических последствий пандемии. По итогам работы конгресса будут собраны лучшие предложения, высказанные во время дискуссий, планируется тиражирование результатов на базе платформы bashkiria-live.com и регулярное общение специалистов в фомате think-tanks.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы
«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»
Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маски
США сообщают об аномальном скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
В ВОЗ рассказали, вырабатывается ли у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию
В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве
В Самарской области губернатор поддержал предпринимателей в личном инстаграме
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию