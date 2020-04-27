Онлайн-трансляции международного пленарного заседания первого виртуального форума

28 апреля начал работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Конгресс проходит в интерактивном формате на базе виртуальной площадки bashkiria-live.com, которая позволит воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. В программе 9 секций, два пленарных заседания, пресс-конференция, подписание соглашения и презентация проекта.

С 14.30 до 16.00 пройдет международное пленарное заседание с основными участниками форума. В их числе автор «Черного лебедя» Нассим Талеб, кинорежиссер, продюсер Люк Бессон, физик, популяризатор науки Митио Каку, эксперт по геополитическим вопросам Параг Ханна. Российскую сторону представляют генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, сопредседтель «Деловой России» Андрей Назаров. Модератор сессии – телеведущая Ксения Собчак.

Онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» – первый шаг к организации экспертной платформы для преодоления экономических последствий пандемии. По итогам работы конгресса будут собраны лучшие предложения, высказанные во время дискуссий, планируется тиражирование результатов на базе платформы bashkiria-live.com и регулярное общение специалистов в фомате think-tanks.