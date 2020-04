В Пентагоне наконец-то официально признали: НЛО существуют

В понедельник 27 апреля 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) распространило официальное заявление, в котором признало подлинными три видеоролика, на которых запечатлены некие неопознанные летающие объекты (НЛО).

Военное ведомство разместило все три видеозаписи у себя на сайте, сообщив, что кадры одной из них были сняты в ноябре 2004 года, двух других – в январе 2015 года.

Заявление Министерства обороны США: сенсация по своей сути.

В распространенном заявлении Министерство обороны США подчеркнуло, что «выпускает эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные».

По сути, в Пентагоне объявили, что ничего не скрывают и не «темнят», что никаких сверхъестественных летательных аппаратов не производят. И главное военные впервые признали, что НЛО есть, но что эти объекты или явления из себя представляют, не известно.

Сенатора Гарри Рейда (Harry Reid) откровенность военных в целом обрадовала, но не удовлетворила. В своем коротком отклике он посетовал, что те могли бы раскрыть и кое-что еще из имеющихся материалов. А нынешними они лишь чуть «поскребли» по поверхности тайны. Мол, надо продолжить – серьезно и на научной основе.

Так уж вышло, что общественность уже несколько лет знакома с официально рассекреченными ныне кадрами. В 2017 и 2018 годах они каким-то образом просочились в СМИ и, естественно, в интернет под кодовыми названиями «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast». Их распространяла частная научно-исследовательская компания, носящая название "К звездам. Академия искусств и науки" (To The Stars Academy of Arts and Sciences). Где взяла, не поясняла.

Кадры представляли собой записи изображений с радаров истребителей. Демонстрировали и сами странные объекты, похожие то на яйца, то на волчки, и то, как пилоты захватывали их в инфракрасные прицелы. И весело при этом переговаривались, шутили. То есть, страху не выказывали - будто бы сталкивались с чем-то весьма привычным.

Еще 3 года назад в ВМФ США признали записи подлинными. Пояснили, что они были сделаны с борта истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet во время тренировочных полетов у восточного побережья США — между Вирджинией и Флоридой. Взлетали истребители с палубы авианосца Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt).

Теперь вот и Пентагон – вышестоящая организация – подтвердила, что американскому флоту в чем-то можно доверять.

По словам летчиков, которые в свое время приводила газета New York Times, размер объектов, попавших в прицелы, не превышал 15 метров. Они носились на гиперзвуковых скоростях, круто поворачивали, то зависали, то взмывали на высоту более 10 километров без каких либо видимых двигателей и реактивных струй. Каких либо аэродинамических плоскостей объекты тоже не имели.

В ролике "Gimbal", к примеру, объект столь стремительно уходит от преследования, что прицел за ним не успевает.

Появляющиеся подробности, да и сами кадры, само собой породили у общественности весьма стойкие «неверные представления» - будто бы объекты были инопланетными. Потому что земные ни на что такое не способны.

Удалось ли Пентагону что-то «прояснить»? Судить общественности. Астрофизик Леон Голуб (Leon Golub) из Гарварда (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), к примеру, полагает, что записям можно найти и земные объяснения: от глюков в радарах и прочем бортовом оборудовании до неких — неизвестных пока - атмосферных явлений.

В Пентагоне же, признавая, что загадка существует реально, а не в вымыслах полоумных уфологов, переименовали тенденциозную аббревиатуру UFO (НЛО) — неопознанные летающие объекты, в UAP — неопознанные воздушные феномены (unidentified aerial phenomena). Или НАФ. Министерство обороны США даже распространило среди американских военных — особенно летчиков — специальный формуляр, которые те должны теперь заполнять, каждый раз после встречи с этими самыми НАФ.

ДИАЛОГИ ПИЛОТОВ

Из ролика «FLIR1»:

- Это какой-то (…ненормативная лексика…) дрон, брат.

- Да тут их полно!

- Ух, ты!

- Против ветра летят…

- Ветер 120 узлов, с Запада.

- Чувак! Посмотри на эту штуковину!

(Обмен нецензурными выражениями, характеризующими странный вид «штуковины»)

- Смотри, смотри, она вращается!

Из ролика «GoFast»:

Демонстрируемым кадрам предшествовали несколько попыток захватить «цель» - на экране она выглядит белым овалом. Наконец-то это удается.

- Вау! Попался!

- Ха-ха-ха! Вау!

- Что это за (ненормативная лексика) штуковина?

- Ты зафиксировал движущуюся цель?

- Нет, автоматическое отслеживание.

- ОК.

(Объект быстро перемещается у поверхности воды).

- Ух ты!

- Вау! Парень, что это?

- Смотри, как летит.

