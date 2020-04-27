«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»
Для того, чтобы развеять любые ложные представления, Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США с «воздушным явлением», которые власти страны характеризуют как «неопознанный летающий объект».
«Явление» было запечатлено экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах, а позже три ролика ранее оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах».
«Пентагон публикует эти видеозаписи для того, любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как “неопознанные"», - говорится в заявлении военного ведомства США.
Напомним, в прошлом году в ВМС США признали подлинными видео погони истребителей за НЛО. При этом американские военные отметили, что приглядывают не за инопланетянами, а за «неопознанными воздушными явлениями».
Пентагон выпускает видео, на котором якобы видно, как НЛО мчится по воздуху.
ИСТОЧНИК KP.RU