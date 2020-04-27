«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»

27 Апр 2020 2020-04-27T21:09:05+03:00

«Воздушное явление» было сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах [видео]

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Для того, чтобы развеять любые ложные представления, Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США с «воздушным явлением», которые власти страны характеризуют как «неопознанный летающий объект».

«Явление» было запечатлено экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах, а позже три ролика ранее оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах».

«Пентагон публикует эти видеозаписи для того, любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как “неопознанные"», - говорится в заявлении военного ведомства США.

Напомним, в прошлом году в ВМС США признали подлинными видео погони истребителей за НЛО. При этом американские военные отметили, что приглядывают не за инопланетянами, а за «неопознанными воздушными явлениями».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775807" frameborder="0"></iframe> Пентагон выпускает видео, на котором якобы видно, как НЛО мчится по воздуху.

ИСТОЧНИК KP.RU