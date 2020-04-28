Число умерших из-за коронавируса в России на 28 апреля 2020 года составило 788 человек. Количество жертв за сутки в стране от инфекции covid-19 увеличилось на 99 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления заболевания в стране общее число заражений уже превысило 87 тысяч. За сутки положительный тест на коронавирус оказался у 6 198 человек. Большинство случаев инфицирования приходится на Москву и область.

Ранее сайт kp.ru писал, что число пациентов с covid-19 на планете превысило три миллиона человек. Медики выявили инфекцию выявили почти во всех странах мира.

В связи с активным распространением болезни в России из-за этого власти государства решили провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая в онлайн режиме. В столице трансляция акции будет показана более чем на 200 медиаэкранах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто из нас уже успел переболеть коронавирусной инфекцией? У кого появляется иммунная защита от CОVID-19 и как долго она сохраняется? Эксклюзив kp.ru о том, как исследователи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к covid-19 (подробнее)