2020-04-27T22:58:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 28 апреля 2020 года составило 788 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 28 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 28 апреля 2020 года составило 788 человек. Количество жертв за сутки в стране от инфекции covid-19 увеличилось на 99 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления заболевания в стране общее число заражений уже превысило 87 тысяч. За сутки положительный тест на коронавирус оказался у 6 198 человек. Большинство случаев инфицирования приходится на Москву и область.

Ранее сайт kp.ru писал, что число пациентов с covid-19 на планете превысило три миллиона человек. Медики выявили инфекцию выявили почти во всех странах мира.

В связи с активным распространением болезни в России из-за этого власти государства решили провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая в онлайн режиме. В столице трансляция акции будет показана более чем на 200 медиаэкранах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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