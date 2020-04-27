2020-04-27T22:50:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом

Всего с начала эпидемии COVID-2019 унес жизни 479 горожан
Семен ЕЛЕНИН
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Официальные данные были обнародованы оперштабомОфициальные данные были обнародованы оперштабомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в московских больницах скончались еще 44 человек с подтвержденным коноравирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по COVID-2019.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число летальных исходов на территории российской столицы, зафиксированных с начала эпидемии коронавируса, достигло 479.

Напомним, большинство скончавшихся мужчин и женщин имели различные хронические заболевания. Чаще всего в этом списке сахарный диабет, гипертония, бронхиальная астма, онкология. Коронавирусная инфекция вызывает осложнение, которое в течение нескольких дней в большинстве случаев приводит к двусторонней пневмонии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введенные до 30 апреля ограничения (цифровые пропуска, режим самоизоляции) будут продлены и на майские праздники. Рост числа заболевших в столичном регионе продолжается. В Москве на текущий момент более 45 тысяч заболевших, в Подмосковье - более 9 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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