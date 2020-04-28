«Врезал ей раз, не бил много!»: хвастается Башаров и получает работу, а болтушку Тодоренко лишили контрактов

На минувших выходных 45-летний Марат Башаров в эфире телешоу вспоминал свои отношения с бывшими женами. Даже был слегка откровенен: гонорар ведь нужно отрабатывать. Только зрители подзабыли страшные истории и фото избитых экс-жен звезды экрана. И тут он сам напомнил о недавних «подвигах». За этим и позвали героя в шоу – рассказать о непростых отношениях с женами.

Вот в красивой студии Башаров спокойно, смакуя подробности, рассказывает об одной из своих супруг - актрисе Екатерине Архаровой: «Выставил ее на веранду, дверь закрыл. Можно было обойти дом. Она взяла пепельницу, разбила стекло, порезалась вся. Я открыл дверь… Я ей врезал один раз. Не бил много раз. Я ей вот так вот дал наотмашь…».

Справка экс-жены актера Екатерины Архаровой после побоев.

Помните, страшное фото избитой актером Екатерины Архаровой? Она сообщала о сотрясении мозга, ушибах, переломе носа. Катя плакала, рассказывая на всю страну, о том, как ее бил пьяный муж. Спустя время, этот же звездный муж сломал нос следующей жене – Елизавете, которая родила ему сына. Последняя жена Башарова Лиза развелась с ним, но не стала подавать в суд – пожалела. Как в свое время пожалела артиста Архарова: «Я сжалилась в первую очередь из-за его дочери Амели, девочке тогда было десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

Удивительное дело: с завидной периодичностью все страна обсуждает избитых жен Башарова, на днях появились «пьяные» видео ссор Марата с последней женой - актер удалил их, протрезвев. Но все эти истории никак не отражаются на карьере Башарова. Актера приглашают в телешоу – только в апреле он засветился на двух федеральных каналах, где рассказывал о своей яркой судьбе. Марат получает новые роли в приличных сериалах, играет в спектаклях, продолжает вести передачу на ТНТ, его приглашают на кинофестивали. Разве что пара друзей навсегда отвернулись от Башарова. Но никаких финансовых потерей! И никакой травли, и никаких порицаний от коллег.

Единственным человеком, который сказал Башарову, что он из себя представляет стала тренер Татьяна Тарасова. Оказавшись с Башаровым в одной студии на съемках телешоу, Тарасова высказала правду-матку: «Марат, или ты сейчас извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине - к любой, которую может избить пьяный человек… Или я ухожу! Тебе не за столами надо сидеть и кубки показывать, а совершенно в другом месте. Ты что, не понял? Никто не хочет сидеть с тобой за одним столом!» Башаров тогда извинился. Но потом сто раз подчеркнул, «что никого не бил». Удивительное дело – с тех пор не нашлось ни одного актера, режиссера, телеведущего, который отказался бы работать с Башаровым или вот так «по-тарасовски» отчитать его за преступное поведение.

Башаров считает свое поведение с женщинами нормальным.

После того, как на днях Башаров в телеэфире напомнил о своих «подвигах» в личной жизни, появилась петиция. За домашнее насилие Марата Башарова предлагают лишить Государственной премии РФ и звания Заслуженного артиста Республики Татарстан. Петицию за сутки подписало 27 тысяч человек. Но и над этим Башаров успел поиронизировать: мол, людям на самоизоляции заняться нечем – вот и создают петиции. Подписчиков в инстаграме у Башарова 6 тысяч человек, а у Регины Тодоренко – больше 8 миллионов. Хочется пригласить их высказать мнение против домашнего насилия Марата Башарова. Регину они уже осудили. Вот это рвение направить бы на перевоспитание Башарова.

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко никого не била, а просто высказала свою точку зрения. За оправдание домашнего насилия Тодоренко дважды извинилась – не помогло. Регина уже потеряла два своих самых крупных рекламных контракта, причем от крупнейших корпораций – а это несколько десятков миллионов рублей. Успешный блогер в ближайшее время не получит предложений от серьезных рекламодателей, но работу на ТВ сохранит, а также может надеяться на дополнительный интерес к своим интернет-проектам.

Муж поддерживает Регину и иногда хамит подписчикам, заступаясь за жену.

Правильные слова в этой ситуации нашла психолог Анетта Орлова: «Да, Регина ошиблась, она неправа в корне о том, что сказала, и насколько мне известно, извинилась за своё высказывание. Но то, что сейчас разворачивается вокруг ее семьи - не буллинг ли это!? Я не снимаю ответственности, когда человека читает миллионное сообщество подписчиков, важно думать о каждом слове. Очень важно уважать чувства всех тех, кто тебя слушает и читает. Но, в эмоциональном порыве каждый может ошибиться… Важно, очень важно понимать: жертву от агрессора отделяет один шаг, слишком много боли приходится терпеть жертвам, слишком много гнева накопилось! От «распинания» ещё одной женщины – ни коронавирус не пройдёт, ни жертв насилия не станет меньше!».

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