Ректор ВШЭ: «Из-за коронакризиса средний класс скатывается в бедность»

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов дал больше интервью РБК. «Комсомолка» выбрала главные высказывания ученого.

О СУДЬБЕ СРЕДНЕГО КЛАССА

- Доходы будут падать у всех слоев общества. Но богатые, потеряв часть денег, все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными. Основной удар примет на себя средний класс У него есть серьезные риски скатывания в бедность. Эта тенденция в первую очередь касается экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений.

О БЕЗРАБОТИЦЕ

- Высшая школа экономики разработала собственный прогноз развития ситуации. Базовый сценарий предполагает рост уровня безработицы до 8%. Затем начнется восстановление, но даже в 2024 году уровень безработицы будет выше, чем в 2019-м. В пессимистичном варианте в этом году безработица составит 9,5%. Но при этом в следующем году она увеличится до 9,8% и будет на высоком уровне на всем прогнозном периоду из-за слабого восстановительного роста экономики.

О МОРАЛИ

- Впервые весь мир остановил экономику, пошел на потерю 5-6% ВВП. А ведь это был главный фетиш мировой экономики: менеджеры получали премии, правительства отчитывались его ростом перед народом. И вот все это откладывается в сторону, ради того, чтобы люди прожили на 3-5 лет больше. Пожилые люди, тяжело больные. Это колоссальное движение мировой экономики. Это не паника трейдеров, которая привела к отрицательной цене на нефть, это сознательное решение мировых элит, с которым согласились простые люди – они же не вышли на улицы бунтовать.

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА

- В условиях пандемии на первый план выходит государство. Но это очень дорого. И чисто экономически, потому что механизм перераспределения через государство имеет свои издержки. И политически, потому что когда ты много берешь на себя, с тебя много спрашивают. Желание государств закрепить за собой активную ограничительную функцию, которую они сейчас получили, отсутствует. И в России, и в Европе.

О ПРОРЫВЕ

- У нас очень велика роль государства в экономике. Ждать какого-то прорывного роста тут не приходится. Он в принципе не может идти от отраслей, которые остались в XX веке. Его можно ждать от цифровой экономики, экономики впечатлений, городских сервисов. В мировом масштабе ключевую роль будут играть отрасли, которые инвестируют в человека: здравоохранение, образование, культура. Эта тенденция затронет и Россию.

ОБ УДАЛЕНКЕ

- В начале апреля, когда вузы перешли на удаленный режим, мы провели всероссийский опрос студентов. Процентов 40 говорят, что стало хуже, 36% - что стало лучше. Модель удаленного общения должна реализовать плюсы и минусы, которые она в себе несет. Пока в Москве не запустили МЦД, половина студентов ВШЭ, которая живет в общежитии в Одинцово, добиралась на лекции час 20 минут. Но почему бы им не послушать мою лекцию из общежития? Это огромная экономия времени.

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