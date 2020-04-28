Евгений Ловчев: Из-за холеры «Черноморец» играл через два дня на третий

УЕФА рекомендовал европейским странам все же доиграть свои национальные чемпионаты, которые были остановлены еще в середине марта из-за коронавируса. Причем, нужно это сделать до 2 августа. А вот уж в каком формате – решайте сами.

Российская премьер-лига и Российский футбольный союз предоставили два варианта календаря, как можно провести 8 оставшихся туров чемпионата РПЛ. Первый – возобновить первенство 21 июня, и тогда можно не форсировать события, сыграв три первых матча с интервалом раз в неделю. Второй - 28 июня, но тогда придется играть практически дважды в неделю. Но стоит ли идти на такое и футболистам форсировать форму после выхода из самоизоляции, или, может лучше сразу готовится к следующему чемпионату? Об этом мы поговорили с лучшим футболистом СССР 1972 года Евгением Ловчевым, который вспомнил какие истории бывали раньше.

- Евгений Серафимович, сейчас обсуждают, доигрывать или не доигрывать наш чемпионат? К примеру, владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «КП» сказал, что с этим чемпионатом надо завязывать и раздать медали по нынешнему положению команд.

- Федун исходит только от денег, которые он тратит или не тратит. Федун бизнесмен. Он пришел в нашу отрасль, в футбол, и посчитал: я же добился чего-то, заработал больших денег в нефтянке. И думал, что точно так же будет и в футболе: дам денег и они должны хорошо играть. Это все не так. Футбол – это другая вещь, отрасль другая. Здесь работают свои законы.

- Но провести 8 туров за месяц – это реально?

- На моей памяти есть два примера. Первый: в 70-м году я даже не знал, что у нас в стране началась холера, а мы были на чемпионате мира. Вчера, кстати, показали первый матч – Мексика и СССР ЧМ-70. Сегодня будет матч Бельгия – СССР.

Так вот, мы вернулись обратно. Это был где-то конец июня, а в начале августа на югах холера пошла. И Одессу закрыли полностью. Просто оцепили и никого не выпускали и не впускали. Потом карантин был в Астрахани, в Керчи. Три города оцепили и все, заглушили холеру.

И одесский «Черноморец» оказался без футбола. Они месяц не играли, а мы продолжали чемпионат страны. А потом «Черноморец» за сорок дней сыграл 11 матчей. Когда эпидемия уже ослабла, их просто вывезли оттуда, и они играли домашние игры в Киеве, в октябре.

За 41 или 42 дня сыграли 11 игр. Это значит, каждые четыре дня игра была.

Второй пример. В 1972-м году была Олимпиада в Мюнхене, где был захват заложников. Известная история. И я вдруг натолкнулся на то, что мы во время Олимпиады провели за 15 дней 7 игр. Весь турнир, начиная с первой групповой стадии. Совом, играли почти через день. А ведь из-за того теракта Олимпиаду на один день приостановили, иначе бы сыграли 7 игр за 14 дней. Представляешь?! А они теперь нам рассказывают, что играть два раза в неделю – это сложно. И все почему-то говорят, что надо закончить чемпионат.

Это потому что, к нам нефтяники пришли! Футболисты никогда бы не решили, что надо чемпионат закончить. Вы доиграйте этот чемпионат, а потом следующий играйте. А потом следующий. И выравнивайте ситуацию. Для меня это дикость! Как можно сейчас людям сказать, вы вылетаете, а вы чемпионы. Притом, что «Зенит» почти что чемпион…

- А стоит ли доигрывать без зрителей, ведь вы сами всегда говорили, что футбол без болельщиков не имеет смысла?

- Не, без зрителей… Все равно к тому времени уже послабления пойдут. На улицу начнут выпускать. Ну, меньше зрителей запустите туда. Еще что-то сделайте. Почему все должно разрушиться?!