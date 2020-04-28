«Вы же мать. Зачем вы так себя ведёте»: Дана Борисова разделась в прямом эфире

Недавно 43-летняя телеведущая Дана Борисова призналась, что был у неё в жизни тяжёлый период, когда она занималась сексом за деньги.

— Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, все, что можно, употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И особым спросом я не пользовалась. И слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась. Сейчас тоже предлагают секс за деньги, предлагают по 300 тысяч рублей, но мне это неинтересно, — рассказала подписчикам Дана Борисова.

Многие поклонники звезды заметили, что блондинка в последнее время ведёт себя странно. Язык заплетается, выходки эпатажные. Кто-то даже предположил, что Дана Борисова снова начала выпивать. Но телеведущая отрицает, что снова употребляет спиртное и запрещённые вещества.

Мол, давно уже ведёт трезвую жизнь. Однако странное поведение трудно скрыть. Недавно Дана Борисова вышла в прямой эфир Инстаграма со скандальной моделью Олесей Малибу.

При этом Борисова без стеснения вела эфир в рваных колготках. А в середине беседы показала подписчикам свой бюст. Мол, посмотрите, вы же этого хотели.

- Дана, вы же мать. Зачем вы так себя ведёте, - пристыдили 43-летнюю телеведущую подписчики.

Борисова напомнила зрителям прямого эфира, что сейчас живет в своей квартире одна. Единственная дочь блондинки Полина несколько недель назад после семейной ссоры переехала жить к своему отцу бизнесмену Максиму Аксенову.

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