Руслан Нигматуллин: Это будет крахом чемпионата

Два основных варианта, которые обсуждались на собрании руководителей Лиги, клубов и Футбольного Союза связаны с возобновлением чемпионата России. Предполагаемый рестарт будет назначен на 21 или 28 июня, сообщает РПЛ. При первом варианте матчи в середине недели придётся провести в течение пяти туров, при втором – семи оставшихся. При этом существуют два сценария, озвученные генеральным секретарём РФС Александром Алаевым: оптимистичный, варианты которого обсуждались на собрании, и пессимистичный, где сезон придётся завершить досрочно, а места определить по прошедшим 22-м турам.

Многое зависит от государственных властей. Премьер-лига прорабатывает варианты проведения матчей без зрителей в случае продления запрета на проведение массовых мероприятий.

Бывший голкипер сборной России, столичного «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин рассказал «Комсомольской правде», кто сможет оказаться в плюсе после паузы и как он относится к схемам РПЛ и РФС по возобновлению чемпионата. По мнению именитого вратаря, есть только один приемлемый вариант развития событий:

Возобновлять или завершать?

- Вариант возобновления чемпионата, пусть и без зрителей, мне нравится гораздо больше. Он единственно приемлемый. Я с большим сожалением слушал о завершении голландского и бельгийского чемпионатов.

Большая часть сезона позади. Хотя бы без зрителей, но его нужно доиграть, чтоб появился заслуженный чемпион. Для еврокубков на следующий год это тоже необходимо. Играя раз в три дня, восемь матчей можно провести за очень короткий период.

Март 2020 года, игра чемпионата России по футболу при пустых трибунах в Москве. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство.

Короткий период подготовки к рестарту и следующему сезону:

- Европейским командам чаще всего дают месяц на сборы, у нас привыкли готовиться два с половиной месяца. Но все будут в одинаковой ситуации. Я думаю, что концовка этого сезона медленно выльется в начало следующего. Футболисты в игровом режиме будут набирать форму.

Учитывая, что игроки поддерживают форму дома с помощью онлайн-тренировок, за две недели в форсированном режиме можно подготовиться, - рассказал Руслан Нигматуллин, подтвердив эффективность домашних тренировок собственным опытом преподавания в своей онлайн-школе вратарей.

Качество игры:

- Качество игры будет ниже того, что мы видели перед карантином. Тогда игроки набрали форму после сборов и продуктивной работы. В целом, это шанс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто спасет российский футбол?

Новый коронавирус нанес сокрушительный удар по футбольной индустрии. Национальные чемпионаты остановлены по всему миру. Лига чемпионов и Лига Европы отложены на неопределенное время, «Евро-2020» «переехало» на 2021 год. Но это только на первый взгляд. На самом же деле ситуация в индустрии гораздо серьезнее (подробности)