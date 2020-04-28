Если Минфину страшно расстаться со священной заначкой, пусть берет в долг

Сегодня каждому ясно: кризис в стране нарастает. Эпидемия пока не идёт на убыль – скорее она даже не вышла на то «плато», о котором все мечтают. Режим самоизоляции, пусть и не очень эффективный, будет продлён – альтернативы этому нет. Нефть Urals вряд ли поднимется выше $20/баррель в ближайшие месяцы, а бюджет, как признал даже Минфин, не досчитается в этом году 5,6 трлн. рублей доходов.

В этой ситуации поражает позиция финансовых властей, по сути самоустранившихся от принятия решений. Скорее Минфин скрывается за хорошо всем известными спикерами, в той или иной мере оправдывающими его позицию.

То А. Кудрин скажет, что государство намерено направить на антикризисные меры 7% ВВП, хотя большая часть суммы – это покрытие дефицита ради планового финансирования госпрограмм, чем не стоило бы особо гордиться.

То Г. Греф сообщит, что Россия не может себе позволить масштабные заимствования по американскому образцу, т.к. американский минфин якобы имеет возможность разместить свои долговые бумаги «по всему миру», а наш нет – но забывая, что все новые казначейские облигации США осели в марте-апреле исключительно в ФРС.

То Э.Набиуллина поведает, что она против «денег с вертолёта», т.к. у нас «не исчерпаны возможности таргетированного количественного смягчения» – не упоминая о том, что Минфин даже не просил Банк России об участии в программе финансирования бюджетного дефицита или выкупа корпоративных бондов.

На мой взгляд, такая позиция крайне опасна. Правительство намеревается выделить на антикризисные меры до 2,2% ВВП, причём большая часть этих средств будет предоставлена бизнесу, и средства в размере МРОТа, которые предприниматели смогут получить для своих неуволенных работников, дойдут до них 18 мая. Однако сегодня министерства могут строить планы и выдвигать предложения по поддержке бизнеса и граждан, но всё равно «ключи» от казны остаются у Минфина.

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев.Фото: Иван ВИСЛОВ

Опыт западных стран, да и России в 2008-2009 годах, показывает: антикризисные меры, осуществляемые слишком медленно, во многом бесполезны. Ведь известно, что у 2/3 населения нет никаких cбережений, которые позволили бы людям пережить «самоизоляцию», а собственникам предприятий легче обанкротиться, чем платить зарплату отдыхающим работникам неопределенно долгий срок. Сейчас чиновники ссылаются на «бюджетное правило», препятствующее им влить часть средств Фонда в экономику. Но даже если Минфину страшно расстаться со священной «заначкой», почему бы ему не взять денег в долг?

Не надо бояться принимать решения, которые могут помочь экономике. Государственный долг России (тут стоит сказать спасибо прежней политике властей) крайне низок: на начало года он составлял 14% ВВП против 86% в еврозоне и 107% в США. Сейчас 5-6 трлн. рублей дополнительных средств, или тех же 5-6% ВВП (российский валовый продукт в 2019 г. оценивался в 109,4 трлн. рублей) хватило бы для необходимого экономике «толчка». Почему не увеличить долг до 20%, решив при этом массу проблем?

Нам отвечают – будет инфляция. Но откуда ей случиться, если деньги, потраченные на поддержку населения и малого бизнеса, будут использованы на покупку лишь самых необходимых товаров, которые в стране производятся в достатке и которых предприниматели будут только рады поставить как можно больше (загрузка производственных мощностей в обрабатывающих производствах в докризисном феврале составляла всего 63%)?

Говорят – Минфин не сможет разместить займы: инвесторы боятся нестабильности нашей экономики. Да, в апреле такой случай был: аукцион ОФЗ на 450 млрд. рублей признали несостоявшимся из-за отсутствия спроса. Но почему ОФЗ не выкупить уполномоченным банкам и не заложить их в Банке России, получив ликвидность под 5,5%? Это ведь схема, по которой только что были профинансированы антикризисные программы в США!

Наконец, придумывают и «отмазку» относительно цены заимствований. В США, где сейчас ставка ФРС составляет 0-0,25%, или Великобритании, где ставка Банка Англии – 0,1%, правительство якобы занимает, так как это ничего не стоит. Да, бюджету придётся заплатить ЦБ и банкам 5,5% плюс минимальную маржу – но 75% прибыли Банка России затем вернётся… в тот же федеральный бюджет согласно ст. 26 Закона о Центральном банке Российской Федерации. Минфин по сути может привлечь кредит по ставке, которая будет даже ниже уровня инфляции – но бездействует.

Я не понимаю, чего ждёт правительство. Каждый рубль, не потраченный сегодня, обернётся дестью рублями, которые не придут в экономику завтра. В Белом Доме, судя по всему, ищут пути решения проблемы – но Ильинка не намерена реагировать на потребности экономики. Хочется надеяться, что в ближайшее время сложный выбор будет сделан и долгожданная помощь успеет дойти до предпринимателей и простых граждан.