2020-04-28T14:00:19+03:00
Политика

На дембель - в маске и с билетом: Минобороны уточнило правила увольнения с военной службы

Шойгу поручил обезопасить увольняющихся срочников от заражения
Виктор БАРАНЕЦ
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Военнослужащие во время репетиции Парада Победы в Екатеринбурге, 14 апреля 2020 года.Военнослужащие во время репетиции Парада Победы в Екатеринбурге, 14 апреля 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус вынуждает военное ведомство России постоянно вносить коррективы в жизнь армии. Это касается не только тех служивых, которые в строю, но и собравшихся на «дембель».

Сергей Шойгу поручил по-особому организовать увольнение солдат и сержантов - срочников, которым пришло время уезжать из части домой. Все командиры обязаны провести «спецмероприятия по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учёт».

В чем суть этих спецмероприятий? А вот в чем:

- Всем увольняемым окажут содействие в приобретении железнодорожных и авиабилетов.

- Всем выдадут медицинские маски и антисептиков для рук.

- Доставка уволенных в запас, до вокзалов и аэропортов будет исключительно на автотранспорте Минобороны, прошедшим санобработку.

- Работа военкоматов должна быть организована так, чтобы там не пересекались те, кого призывают на военную службу и те, кто после увольнения становится на учёт.

Напомним, что по Указу президента призыв на военную службу граждан от 18 до 27 лет проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Призыву подлежат 135 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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