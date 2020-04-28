Министерство просвещения посоветовало не пользоваться смартфонами для дистанционной учебы

Министерство просвещения обновило рекомендации по организации учебы в дистанционном режиме. Эти советы уже вызвали множество вопросов как у учителей, так и у родителей школьников.

Например, среди прочих мер в документе рекомендуется полностью исключить смартфоны из учебного процесса. Но как же тогда быть семьям с несколькими детьми, у которых не припасено по компьютеру для каждого ребенка?

- Использование смартфона сопровождается воздействием на школьника целого комплекса неблагоприятных факторов, - объясняет одна из составителей рекомендаций Марьяна Безруких, академик Российской академии образования, директор Института возрастной физиологии. – Это и маленький экран, маленькие символы и изображения, электромагнитное излучение. При работе со смартфоном невозможно соблюдать правильную рабочую позу, поэтому мышцы шеи и плечевого пояса находятся в сильном напряжении. Всё это ведет к утомлению школьника и, в конечном итоге, отразится на его здоровье.

Это касается не только смартфонов, но и всего экранного времени, в целом. По словам составителей рекомендаций, учителя сейчас перебарщивают с объемом заданий в онлайне и пытаются вообще все уроки перевести в видеоформат. Но карантин и дистанционное обучение когда-нибудь кончатся. А вот плохое зрение и искривленный позвоночник останутся.

- Конечно, дистанционное образование невозможно без использования электронных устройств, - отмечают составители рекомендаций. – Но нужно учитывать все потенциальные негативные факторы – зрительную нагрузку, статическое и умственное утомление. И чтобы всё это не отразилось на здоровье детей, нужно учитывать существующие санитарные нормы.

Академик Российской академии образования, директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССФото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Действующие СанПиНы взяты не с потолка, и на период карантина их никто не отменял. Напомним, пункт 4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 устанавливает оптимальное число занятий с использованием компьютера в день. Для начальной школы это 1 урок, для 5-х – 8-х классов 2 урока, а вот старшеклассникам разрешается 3 урока на ПК в день. Причем, это вовсе не значит, что третьеклассники, например, прикованы к монитору на все 45 минут урока. Свои нормы есть и по максимальной продолжительности экранного времени.

Так что же делать в такой ситуации? Ответ у экспертов простой – нужно вообще сокращать работу с гаджетами. А некоторые задания нужно просто исключить из практики – например, переписывание упражнений и текста с экрана в тетрадь. Такая работа особенно вредна для зрения и осанки учеников, отмечают специалисты.

- Недопустимо все уроки проводить в форме онлайн-занятий! – уверена Марьяна Безруких. - Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности.

Дистанционная учеба не означает, что ребенок будет проводить за компьютером все те часы, которые он обычно проводит в школе. Но правильная организация такой работы требует от педагога определенного мастерства (и помощи – от родителей). Например, вместо работы в виртуальных лабораториях можно предложить школьникам провести небольшой эксперимент у себя дома. Вместо работы с онлайн-платформами и тренажерами можно дать ученикам примеры по старинке, из учебника. А читательский дневник и дневник погодных наблюдений для уроков географии можно вести не в программе, а от руки, в тетрадке. И главная задача – не переводить лишний раз в онлайн формат те вещи, с которыми школьники веками справлялись и до изобретения компьютера.

Дистанционная учеба не означает, что ребенок будет проводить за компьютером все те часы, которые он обычно проводит в школе.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять (по данным СанПиН 2.4.2.2821-10):

для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут;

для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут;

для учащихся 8-11 классов — 25 минут.

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках должна составлять:

для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;

для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;

для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;

для учащихся 7-11 классов — 35 минут.

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