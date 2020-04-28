Вымолившая первенца 47-летняя Кэмерон Диаз снова беременна спустя четыре месяца после родов

Голливудская звезда Кэмерон Диаз, блиставшая в знаменитых лентах "Маска", "Ангелы Чарли" и "Очень плохая училка", более пяти лет не появляется на экранах. Актриса бросила карьеру ради семьи, когда в 2015 году вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, который на семь лет младше супруги. Однако, родить долгожданного первенца - дочь Рэддикс - знаменитость смогла лишь в декабре прошлого года. Долгие месяцы обследований, неудачные попытки забеременеть, отчаянье и наконец успешная процедура ЭКО - этого ребенка Диаз буквально выстрадала, пройдя, по словам близких, все круги ада.

И вот, спустя четыре месяца после родов супруги вновь ждут малыша. Об этом сообщили источники американского журнала "ОК!".

- Она начала тщательно следить за своим питанием и отказалась от алкоголя. Кэмерон просто светится от счастья и даже слегка располнела, - поделились с репортерами друзья супругов, которые общались с ними по видеосвязи.

В последнее время Кэмерон Диаз попадается лишь на кадры папарацци, актриса старается избегать светских мероприятий.Фото: EAST NEWS

Однако, сама Диаз не торопится комментировать эти новости, тщательно оберегая личную жизнь от чужих глаз. Кстати, о беременности актрисы поклонники узнали лишь спустя две недели после появления на свет малышки Рэддикс, так что к конспирации Кэмерон не привыкать.

- Я готова вернуться в кино, - объявила на днях звезда, не уточнив сроки. - Это нормально, все хотят вернуться к съемкам. И я никогда не говорила "никогда" относительно продолжения актерской карьеры. Я вообще не тот человек, который говорит "никогда" о чем-либо.

К слову, Диаз до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис. В недавнем рейтинге "золотых слов" - гонораров голливудских артистов в пересчете на одно произнесенное в кадре слово - она заняла первое место среди женщин с результатом в 4600 долларов (у мужчин гонорары куда больше: лидер рейтинга Том Круз получает около 7000).

Однако, чтобы вернуться в большое кино, Диаз надо сначала прийти в форму. Последние годы поклонники не узнавали в располневшей домохозяйке красотку-блондинку с обложек журналов.

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