2020-04-28T16:08:46+03:00
Коронавирус Covid-19

"Семье сказали, что меня уже не вытянуть": пациент Коммунарки рассказал, как чудом выжил после комы из-за коронавируса

Максим Орлов стал третьим зараженным, которого врачи московского спеццентра смогли спасти после ИВЛ
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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История 46-летнего Максима Орлова началась в начале апреля.История 46-летнего Максима Орлова началась в начале апреля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О важности самоизоляции в это непростое время сейчас с уверенностью говорит человек, который сам прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате. Пока он боролся с коронавирусом, его семье говорили: «Орлова не вытянуть». Но он выжил и решил поделиться своей историей с теми, кто до сих пор считает коронавирус пустышкой и надуманной болезнью.

История 46-летнего Максима Орлова началась в начале апреля. Он руководитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Сделал очень много для города, начинал работу еще вместе с Маратом Хуснуллиным, который ныне пошел на повышение в правительство России, продолжил работать под руководством нового главы Андрея Бочкарева. Работал в непростое время для города - в самое начало эпидемии, выезжал регулярно на строительство быстровозводимой инфекционной больницы в поселение Вороновское и на другие объекты.

Максим Орлов работал в непростое время для города - в самое начало эпидемии, выезжал регулярно на строительство быстровозводимой инфекционной больницы в поселение Вороновское и на другие объекты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Максим Орлов работал в непростое время для города - в самое начало эпидемии, выезжал регулярно на строительство быстровозводимой инфекционной больницы в поселение Вороновское и на другие объекты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но вдруг резкое недомогание, тест подтвердил коронавирус и Максим Владимирович оказался в Коммунарке. Новости из больницы получали только самые близкие: состояние ухудшается, кома, подключили под аппараты искусственной вентиляции легких. Было сложно и страшно. Несколько дней назад пришли первые положительные новости: вышел из комы. А потом и вера в чудеса – победил коронавирус.

- Меня выписали из больницы в Коммунарке, где я лежал 22 дня с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: «Орлова не вытянут». Но я не умер, и теперь являюсь почетным – третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ, - рассказывает Максим Орлов.

Максим Орлов (справа) стал третьим зараженным, которого врачи московского спеццентра смогли спасли после ИВЛ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Максим Орлов (справа) стал третьим зараженным, которого врачи московского спеццентра смогли спасли после ИВЛФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что находится «там, за чертой», Максим Орлов сказать не может, но он уверен, что выжить ему помогли молитвы близких и врачи.

- Спасибо Денису Проценко, главе реанимации Никите Матюшкову и всей команде врачей и сестер, я – в неоплатном долгу перед ними. Спасибо моему начальнику Андрею Юрьевичу Бочкареву, который по нескольку раз в день мобилизовывал врачей на борьбу за меня, привлекал сторонних профессоров, тратил колоссальные силы на то, чтобы меня спасти, я – в неоплатном долгу перед ним, - говорит Максим Орлов.

Друзья и коллеги все эти мучительные 22 дня были на связи с семьей Максима Владимировича, помогали справиться с переживаниями. И вот теперь, когда Максим буквально вернулся к жизни, когда все позади, появилось осознание того, что COVID-19 - действительно страшное заболевание.

Новости из больницы получали только самые близкие: состояние ухудшается, кома, подключили под аппараты искусственной вентиляции легких. Было сложно и страшно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новости из больницы получали только самые близкие: состояние ухудшается, кома, подключили под аппараты искусственной вентиляции легких. Было сложно и страшно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него – нет, - говорит Максим Орлов. - Друзья, сидите дома, соблюдайте изоляцию и радуйтесь тому, что вы здоровы, потому что, один день в больнице будет равен месяцам в самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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