Слишком «старая» для Зулейхи Чулпан Хаматова оказалась слишком молодой для роли доктора Лизы

Недавно Чулпан Хаматова рассказала о своей следующей премьере - полнометражном художественном фильме «Доктор Лиза». Чулпан играет главную героиню – правозащитницу, филантропа, врача-реаниматолога Елизавету Петровну Глинку. Это психологическая драма, фильм-биография, сюжет которого укладывается в один день - 25 апреля 2012 года.

На самом деле это был обычный день в жизни Елизаветы Глинки. Просто она – человек необычный. День недели – среда. Именно по средам доктор Лиза ездила на Павелецкий вокзал кормить бездомных. События начинаются утром и заканчивается вечером одного дня. Но когда зрители увидят через что проходит главная героиня в течение этого времени, они, надеемся, оценят и поймут, почему вроде бы рядовой день в жизни одного человека достоин целого фильма.

Эту психологическую драму планируют показать осенью. Но исполнительница главной роли актриса Чулпан Хаматова считает уместно провести онлайн-премьеру именно сегодня.

- Мне кажется, осенью выйдет много фильмов, у которых премьеры были запланированы на весну или лето. В общем потоке можно затеряться, - объясняет актриса. - Я бы показывала фильм про доктора Лизу сейчас в режиме онлайн, чтобы его посмотрело как можно больше зрителей. Я уже видела картину. Она полностью готова. Мне она очень понравилась.

Чулпан Хаматова в сериале «Зулейха открывает глаза».

В словах Чулпан Хаматовой есть свои резоны. Тема врачебного подвига своевременна сегодня как никогда. Врачи – это герои, люди года. Хочется верить, что общество наконец-то оценит их адский каторжный труд.

Кроме того, пока все сидят дома на самоизоляции и людям в общем-то нечем себя занять, можно было бы собрать у экранов большую аудиторию. Да и никто наверняка не знает, как будут развиваться события осенью. Насколько сильны будут страхи у зрителей, захотят ли они вернуться в кинотеатры и когда. Не придет ли вторая волна пандемии и мы снова окажемся дома на карантине.

Мы позвонили режиссеру картины Оксане Карас, чтобы узнать, будет ли перенесена премьера в онлайн.

- Мы с Чулпан и с продюсерами действительно обсуждали эту тему, - говорит Оксана Карас. – Но прокат картины назначен на октябрь. Мы не можем ее отменить. Дата релиза - 20 октября. Есть определенные договоренности с прокатчиками. Фестивальная судьба фильма изменилась. Кинофестивали сейчас не проходят: их отменили или перенесли. Но не так просто перенести премьеру. В любом случае будем принимать решение, исходя из конкретной ситуации. Наша премьера, надеюсь, все-таки состоится в кинотеатре, как мы и планировали. А вот релизы фильмов, которые должны были выйти весной или в начале лета, анонсированы онлайн. Это вынужденная мера.

- Чулпан Хаматова сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», который только что показали по телевидению. Возможно, если бы «Доктора Лизу» пустить «паровозом» на волне интереса к Зулейхе, ваша премьера прошла бы заметней.

- У сериала действительно очень высокие рейтинги. Его посмотрела большая аудитория. Была и критика, но многие зрители от фильма в восторге. Картина вызвала резонанс, хотя вышла в непростое время для российского зрителя.

Мы находимся в непривычной для себя ситуации – сидим дома, измученные, озлобленные, боремся со своими внутренними страхами. У кого-то разваливается бизнес, кто-то теряет работу. Многие еле-еле сводят концы с концами. Тяжелое время. Даже те, у кого, на первый взгляд, все в порядке, не могут справиться со своими психологическими внутренними проблемами. Поэтому, когда выходит фильм, который тебя триггерит, люди начинают делать критические, язвительные высказывания.

- Что в истории Зулейхи явилось триггером, что спровоцировало такую бурную реакцию, которая вывались на бедную Чулпан Хаматову?

- Многие зрители не читали книгу, они не знают ни имени автора, ни режиссера картины. А Чулпан – известная актриса. Поэтому все «пряники» достались ей. «Прилетело» и от «эстетов», которые решили, что книга лучше, чем фильм. Потом - от коммунистов и сталинистов, за то, что «исказила историческую правду». Хотя при чем здесь Чулпан? Она лишь актриса. Следующая волна негатива пришла от татарских националистов, которые обвинили Чулпан в том, что она не говорит по-татарски. В конце подключились эйджисты (эйджизм — дискриминация человека на основании его возраста – Ред.), которые стали говорить, что для этой роли Чулпан «слишком старая». Хотя в книге возраст Зулейхи от 27 до 48 лет. Как должна выглядеть женщина, которая к 28 годам уже четверых родила, а в 15 лет была выдана замуж за мужа-тирана? В итоге, у каждого нашелся камень за пазухой, чтобы бросить его в Чулпан. Но, повторюсь, было много очень хороших, теплых отзывов. На мой взгляд, Чулпан идеально подходит для этой роли.

Кстати, Чулпан выглядит очень молодо для своих лет. Когда мы снимали «Доктор Лиза», у нас была другая проблема. Как нам «состарить» Чулпан Хаматову.

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