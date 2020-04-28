Глава ЦБ призвала государство оказать прямую финансовую помощь гражданам и бизнесу

Во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на видеосовещании с депутатами Госдумы. Она рассказала о том, как себя чувствует финансовый сектор и какую помощь ЦБ и коммерческие банки оказывают россиянам. По ее словам, в целом ситуация стабильная. У банков есть два триллиона рублей свободных средств. Подушка безопасности достаточная. Но очевидно, что вскоре банки столкнутся с проблемами невозвратов.

- Мы ожидаем роста просрочки и проблемных кредитов. Большой объем будет реструктурирован в рамках каникул, предусмотренных законом. Наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, - это граждане, большая часть малого и среднего бизнеса, а также компании пострадавших отраслей. Суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля. Это достаточно большой объем, - заявила Набиуллина.

По сути, ЦБ сейчас проводит косвенную поддержку населения и бизнеса. Заемщики, попавшие в трудную ситуацию, могут получить отсрочку по кредитам, сделать реструктуризацию, получить беспроцентные или льготные займы. Но есть риск, что этих мер будет недостаточно, а некоторые банки не смогут справиться с нагрузкой. Поэтому меры поддержки нужно расширить, чтобы распределить риски между бизнесом и государством.

- Сейчас от последствий эпидемии страдают и люди, и компании. Банки, по сути, помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов. Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. Я уже говорила, что у них есть запас, они могут его использовать. Но здесь крайне важно соблюсти баланс, - считает глава Центробанка.

По ее словам, опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. А если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется.

- Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий, - резюмировала Набиуллина.

Это сильное и долгожданное заявление. По сути, глава ЦБ признала, что нынешних, в основном косвенных, антикризисных мер недостаточно, и поддержала прямую раздачу денег населению и бизнесу, как это предлагают многие экономисты как в России, так и за рубежом. ЦБ такое решение принять не может. Это компетенция президента и правительства. Но они решение пока еще не приняли.

Раздать деньги всем - это вроде бы очень просто. Но у такой политики может быть много побочных последствий. И самое главное - гиперинфляция. Если денежная масса сразу после снятия карантина тут же выльется на рынок (да еще и на обескровленный, где треть компаний перестанет существовать), то спрос сильно превысит предложение. Перед тем, как раздать деньги, нужно понять, каким образом это лучше сделать, чтобы не разогнать цены, и кому именно нужно оказать поддержку, чтобы не распылять ограниченные ресурсы.

- Меры по поддержке уровня жизни в стране проводить нужно, но эти выплаты должны быть ориентированы на результат. То есть помогать нужно действительно нуждающимся, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса».

По его мнению, охват не должен быть всесторонним. Деньги можно не выделять бюджетникам, которые сохранили свои зарплаты; пенсионерам, которые и так получают пенсии; и обеспеченным гражданам, у которых зарплата была больше пяти МРОТ, то есть свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Напомним, первым идею «народных выплат» озвучил известный экономист Константин Сонин. Он предложил раздать россиянам по 10 - 30 тысяч рублей в качестве антикризисной поддержки. И при этом не забюрокрачивать процесс, чтобы помощь дошла до людей как можно быстрее. По его мнению, в период карантина это никак не отразится на ценах, потому что люди, опасаясь грядущего кризиса, не будут транжирить деньги, а станут покупать лишь самое необходимое.

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