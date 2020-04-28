Стартовали клинические исследования: О каком лекарстве от коронавируса глава Минздрава доложил Путину

- 23 апреля Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования лекарства с противовирусной активностью. Этот препарат хорошо зарекомендовал себя в лабораторных испытаниях (против коронавируса. - Ред.), - рассказал во вторник, 28 апреля, министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у Владимира Путина, посвященном противодействию коронавирусной инфекции.

Как выяснила «КП», речь идет о противовирусном препарате фавипиравир. Изначально это японская разработка. Но срок патента на действующее вещество уже истек, и теперь любая фармкомпания вправе разработать собственную технологию производства фавипиравира. «Сегодня его тестирование (против COVID-19) идет в нескольких странах мира. Также оно начинается в 17 медицинских организациях в 6 регионах России», - сообщил Мурашко.

ПРОВЕРЯТ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

Речь идет не просто о том, чтобы «попробовать», сработает ли лекарство у больных коронавирусной инфекцией. Запускаются полноценные клинические исследования, в ходе которых достоверно будет выяснено: действительно ли фавипиравир способен ощутимо улучшить состояние пациентов с COVID. Для этого по правилам доказательной медицины проводится многоцентровое рандомизированное открытое сравнительное клиническое исследование. Принимать участие в нем будут госпитализированные больные с COVID-19. Их отбор ведется специальной комиссией, самостоятельная подача заявки в данном случае не предусматривается.

Как сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций, первыми начали получать препарат пациенты в 3-х медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске. Всего в исследовании будут задействованы 17 центров по всей России и 330 больных.

- В рамках клинического исследования будет изучена эффективность и безопасность препарата «Фавипиравир», а также выбран оптимальный режим дозирования, - поясняют в РФПИ.

ПРОТИВ СВИНОГО ГРИППА, ЭБОЛЫ И COVID

- Изначально фавипиравир разрабатывали для борьбы с пандемическим («свиным») гриппом, - рассказал «КП» эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Оказалось, что против обычного, сезонного гриппа он тоже работает. Кроме того, действующее вещество испытывали против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Здесь лекарство тоже показало обнадеживающие результаты. В целом фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью.

В Китае его начали применять в качестве одного из средств для борьбы с COVID-19 во время эпидемии. Сначала были сделаны наблюдательные исследования, а сейчас проводится расширенное клиническое исследование. Предварительно показана эффективность фавипиравира для лечения именно новой коронавирусной инфекции.

Препарат получил разрешение на выпуск в качестве лекарства для терапии COVID-19 в Китае.

СНАЧАЛА ПРИВОЗНОЕ, ПОТОМ - СВОЕ

О том, что фавипиравир станет доступным и для россиян, сообщил в начале апреля председатель совета директоров группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко. Он рассказал, что пациенты смогут получать противовирусное лекарство отечественного производства в первой декаде мая. Выпускать его будет совместное предприятие, созданное ГК «ХимРар» с привлечением инвестиций РФПИ.

- Фавипиравир сокращает время болезни (COVID-19. - Ред.) с 11 до 4 дней, а количество пневмоний сокращается с 40 до 10%, - отметил Иващенко. И добавил, что правительство поддерживает быструю регистрацию этого препарата в России.

При этом уточнялось, что сначала в Россию завезут партию препарата из Китая. А уже в мае, как ожидается, начнут производить лекарство непосредственно в нашей стране. «Работа ученых и инженеров идет сейчас круглосуточно в три смены», - сообщает сайт РФПИ.

ВАЖНО

Уже сейчас в Интернете можно найти предложения нелегальной продажи фавипиравира. Пользоваться таким методом приобретения крайне опасно, предупреждают специалисты. С одной стороны, в таком случае нет никаких гарантий подлинности препарата, соблюдения условий хранения, перевозки и т. д. С другой стороны, лекарство может иметь серьезные побочные эффекты, самостоятельный прием недопустим, подчеркивают врачи.

- Важно иметь в виду, что кроме подтвердившихся данных об эффективности фавипиравира имеются сведения о его возможных неблагоприятных побочных эффектах, - отмечает Николай Крючков. - В частности, на животных проявился тератогенный эффект (нарушение развития плода). Это значит, что изначально разработанный препарат категорически противопоказан при беременности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/775892" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о продлении нерабочих дней.На совещании с главами регионов по поводу эпидемиологической ситуации президент призвал к дисциплине и мобилизации

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В числе лекарств, которые считаются самыми перспективными для борьбы с коронавирусной инфекцией — японский препарат фавипиравир.

- Изначально его разрабатывали для борьбы с пандемическим («свиным») гриппом, - рассказал «КП» эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Оказалось, что против обычного, сезонного гриппа он тоже работает. Кроме того, действующее вещество испытывали против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Здесь лекарство тоже показало обнадеживающие результаты. В целом фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью. (подробности)