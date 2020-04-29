2020-04-28T21:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 29 апреля 2020 года возросло до 867 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 29 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 29 апреля 2020 года возросло до 867 человек. Количество летальных случаев за минувшие сутки в стране от инфекции covid-19 увеличилось на 72 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

С начала выявления первых пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в РФ общее число заражений превысило 93 тысячи человек.

Наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там врачи определили более 14 тысяч положительных пациентов за весь период распространения болезни.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России президент Владимир Путин заявил о продлении режима самоизоляции граждан до 11 мая включительно. Гражданам рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости. Глава государства сообщил об этом на совещании с главами регионов. Российский лидер отметил, что после этого периода в стране будут постепенно снимать ограничительные меры, как для населения, так и для бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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