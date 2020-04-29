За что над Умой Турман в детстве издевались одноклассники

Музыканты из группы «Уматурман» жалуются, что их слишком часто спрашивают: «А знает ли Ума Турман о вашем существовании?» На самом деле она узнала о них раньше, чем большинство россиян, благодаря «Комсомольской правде» и, куда деваться, автору этих строк. В мае 2004 года я увидел на MTV клип «Прасковья» и рассказал редактору отдела культуры про их удивительное название. А через минуту редактору позвонил из Канн кинообозреватель «КП» Стас Тыркин, у которого вот-вот должно было состояться интервью с Умой по поводу второго «Убить Билла». В результате интервью началось так:

- Я вчера узнал, что в России есть рок-группа под названием «Уматурман».

- Как это мило! - вскрикивает актриса. - Я хочу познакомиться с ними! А какую музыку они играют?

- Понятия не имею!

- И все равно я очень польщена!

Ума Турман и Джон Траволта танец!.Криминальное чтиво (1994) Pulp Fiction

- А я думал, ты захочешь подать на них в суд за эксплуатацию твоего имени.

- Ты мыслишь слишком по-американски! Вот уж что меня совсем не привлекает, так это судебные разборки! В особенности с русскими музыкантами, которые наверняка едва сводят концы с концами! Пусть живут. В отличие от Черной Мамбы я не кровожадная. Желаю им успеха!

2004 год был пиком карьеры Умы Турман - она сыграла в одном из главных хитов Квентина Тарантино самую яркую свою героиню. На самом деле в ее карьере было больше провалов и творческих кризисов, чем успехов. Последний кризис длится уже лет десять, в течение которых у нее почти не было нормальных фильмов (если не считать двух картин Ларса фон Триера). Но свое имя в историю Голливуда она уже вписала, и состояние в $45 млн заработала.

В детстве Ума искренне считала себя некрасивой...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НЕПЛОХО БЫ ЕЙ ПОДПРАВИТЬ НОС»

В детстве Ума была довольно зажатой и неуклюжей девочкой. У нее была странная семья: отец - бывший буддийский монах, мать - баронесса и по совместительству модель шведско-немецкого происхождения, успевшая в юности побывать замужем за ЛСД-гуру Тимоти Лири. Ума часто меняла школы, и везде над ней издевались. Когда ей было десять лет, приятель матери посмотрел на нос девочки и заметил, что неплохо бы ей сделать ринопластику. Ума это запомнила, и у нее развилась легкая дисморфофобия (болезнь, при которой человеку кажется, что он или какая-то отдельная часть его тела исключительно уродливы, хотя на самом деле это не так).

Большинство биографов Умы считают, что ей на роду было написано стать ученым (то есть пойти по стопам отца Роберта Турмана, который стал крупным специалистом по тибетскому буддизму). Но возобладали гены матери-модели и бабушки по отцовской линии - актрисы. Ума с детства обожала участвовать в школьных постановках и брала уроки актерского мастерства. Поэтому уже в 14 лет она попробовала себя в качестве модели (связи матери в модельном бизнесе тут пришлись очень кстати), а потом начала пробиваться в кино. И успех пришел уже с третьим и четвертым фильмами - «Приключения барона Мюнхгаузена» Терри Гиллиама и «Опасные связи» Стивена Фрирза. Журнал «Роллинг Стоун» поставил ее фото на обложку, к ней начали относиться как к секс-символу - что ее скорее пугало.

РОЗЫ ОТ ВАЙНШТЕЙНА

В 2018 году, на волне движения MeToo, Ума рассказала в интервью The New York Times, как в 16 лет ее фактически изнасиловал некий актер, который был старше на 20 лет. Заодно она поведала, как впоследствии чуть не стала жертвой вездесущего Харви Вайнштейна. Ума признает, что во многом обязана ему своей славой. Это его студия Miramax выпустила «Криминальное чтиво», Ума снималась и в других его картинах, и именно вайнштейновские проекты помогли преодолеть ей кризис начала 90-х и прийти в себя после провала нескольких фильмов подряд. И вдруг, когда они оказались наедине в номере отеля «Савой», Харви попытался уложить ее на кровать… Потом прислал в качестве извинения «пошлые охапки желтых роз». Вскоре она решила выяснить с ним отношения - пришла и заявила: «Если будешь поступать с другими так, как со мной, потеряешь репутацию и семью, загубишь карьеру, я тебе обещаю». Они и в дальнейшем общались, в частности, на съемках того же «Убить Билла», но Турман в душе уже считала его врагом.

Счастье в личной жизни Турман искала по месту работы - на съемочных площадках. Сначала она вышла замуж за Гэри Олдмена, но брак продлился всего пару лет. Вторым ее мужем стал актер Итан Хоук, которого она повстречала в 1996-м на съемках триллера «Гаттака». И опять-таки любовь продолжалась недолго - через пять лет брак распался. Тем не менее у них выросли замечательные дети: дочери Майе сейчас 21 год, она снялась в третьем сезоне «Очень странных дел» и в маленькой роли у Тарантино в «Однажды в Голливуде», сыну Левону 18. Третьего ребенка, дочку Луну, Ума родила в 2012 году от своего французского жениха, мультимиллионера Арпада Бюссона, с которым дважды заключала и расторгала помолвку.

Беатрикс первый раз видит свою дочь / Убить Билла 2 .Убив двух человек из банды, Невеста лишь наполовину приблизилась к цели. Теперь на очереди Бад и Элли Драйвер.

...и даже став взрослой и знаменитой, долго удивлялась, с чего вдруг ее записали в секс-символы.Фото: EAST NEWS

5 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ

Дом, который построил Джек фрагмент с Умой Турман.История серийного убийцы по имени Джек (Мэтт Дилон) разворачивается в Америке 70-х.

«Опасные связи» (1988)

«Криминальное чтиво» (1994)

«Бэтмен и Робин» (1997)

«Убить Билла», фильмы 1 и 2 (2003 - 2004)

«Нимфоманка» (2014)

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Ума Турман появилась на свет в довольно необычной семье. Ее отец Роберт Турман, крупный специалист по тибетскому буддизму, отправился в путешествие по Турции, Индии и Ирану, потом познакомился с молодым далай-ламой и стал монахом… А в 1967-м, когда ему было 26 лет, отказался от монашеского статуса, предполагавшего безбрачие. Очень захотелось еще раз жениться - на модели шведско-немецкого происхождения с титулом баронессы Нене фон Шлебрюгге. (подробности)