Ума Турман: Поверить не могу, что хотела отказаться от роли в «Криминальном чтиве»!

Ума Турман появилась на свет в довольно необычной семье. Ее отец Роберт Турман, крупный специалист по тибетскому буддизму, отправился в путешествие по Турции, Индии и Ирану, потом познакомился с молодым далай-ламой и стал монахом… А в 1967-м, когда ему было 26 лет, отказался от монашеского статуса, предполагавшего безбрачие. Очень захотелось еще раз жениться - на модели шведско-немецкого происхождения с титулом баронессы Нене фон Шлебрюгге.

Получила имя в честь богини

Через три года у Роберта и Нены родилась Ума. Имя ей, разумеется, дали не просто так: в индуизме Ума - это одно из множества имен, которое носит супруга бога Шивы. Мать была уверена, что ее дочь буквально родилась актрисой: «Она знала, чего хочет, практически с того дня, как появилась на свет!» Сама же Ума считает, что актерская игра и занятия танцами в первую очередь помогали ей справиться с комплексами и застенчивостью. Она сменила в детстве довольно много школ, каждый раз оказываясь в классе новенькой, и каждый раз ее дразнили - то из-за необычного имени, то из-за необычной внешности. И комплексы не помешали Уме в 14 лет начать работать моделью, как мать (и как бабушка по материнской линии, которая считалась одной из красивейших моделей Швеции и позировала для статуи обнаженной женщины, до сих пор украшающей портовый город Треллеборг).

«Ты разделась, ты падшая женщина!»

Ума Турман и Джон Траволта танец!.Криминальное чтиво (1994) Pulp Fiction

Вскоре Ума уже позировала для журнала Glamour, а в 17 лет дебютировала в кино. Сначала она сыграла в проходных фильмах «Поцелуй папочку на ночь» и «Джонни, будь хорошим», а потом попала на площадки к серьезным режиссерам Терри Гиллиаму и Стивену Фрирзу. Гиллиам снял ее в «Приключениях барона Мюнхгаузена» в образе боттичеллиевской Венеры - причем снял обнаженной, пусть ее фигура и была прикрыта длинными волосами. Ума, которой не было и 18 и которая никогда еще не раздевалась перед камерой, нервничала, а Гиллиам над ней подшучивал: «Дороги назад нет, Ума, ты разделась, ты падшая женщина!» Фрирз же снял ее в «Опасных связях» в роли юной и невинной Сесиль де Воланж.

Актриса в фильме «Приключения барона Мюнхгаузена» в образе Венеры.Фото: EAST NEWS

Но настоящей звездой Ума Турман стала только в 1994-м, когда вышел фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». На роль Миа Уоллес рассматривались кандидатуры Мишель Пфайффер, Мег Райан, Холли Хантер и Розанны Аркетт, но Тарантино остановил выбор на Уме. А она мялась и не решалась подписать контракт. Ее смущало и обилие нецензурной ругани, и то, что ее героиня - наркоманка. А уж то обстоятельство, что мужа этой героини в какой-то момент насилуют, вообще привело в ужас. Тарантино три часа просидел с ней в ресторане, убеждая согласиться. «Сейчас никто не может поверить, что я отказывалась от этой роли. Да и я сама задним числом поверить в это не могу!» - говорила она в 2013-м. А в 1993-м на съемках она страшно боялась танцевать с Джоном Траволтой - ей казалось, что она неуклюжая. Она не имела никакого понятия, как нюхать кокаин (вернее, сахарную пудру, которая выступала на съемках в роли кокаина)… Но совместно с режиссером они преодолели все трудности, и другую свою самую известную роль - Беатрис Киддо - она тоже сыграла у Тарантино в «Убить Билла». С тех пор ее считают его музой.

Ума Турман на съемках "Криминального чтива".Фото: EAST NEWS

Роль в фильме «Убить Билла» принесла Уме бешеную популярность. Ее героиня с одинаковой легкостью дралась на японских мечах и соблазняла мужчин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как Тарантино чуть ее не убил

Правда, не все у них складывалось гладко. В 2018 году Турман неожиданно разоткровенничалась в интервью газете The New York Times и рассказала, как на съемках «Убить Билла» Тарантино едва ее не погубил. Нужно было снять эпизод, где Беатрис едет в кабриолете к дому Билла, чтобы, собственно, его прикончить. Тарантино попросил, чтобы актриса села за руль сама. «Я боялась. А он сказал: «Я тебя уверяю, с машиной все в порядке. И ты должна ехать со скоростью 65 км/час, иначе твои волосы не будут развеваться так, как нужно, и придется все повторять»… Закончилось все аварией: на скорости 65 км/час автомобиль врезался в дерево.

«Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: «Боже, я никогда не смогу больше ходить». Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, с головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга. Квентин и я страшно поссорились, я обвинила его в том, что он пытался меня убить. Он в ответ очень рассердился, и, думаю, это понятно - он-то так не думал».

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Через две недели после аварии Турман потребовала от студии Miramax предоставить ей видеозапись инцидента, не исключая, что может подать на продюсеров в суд. «Мы с Квентином долгие годы были в состоянии ужасной ссоры», - сообщила она журналистам. Впрочем, сейчас они вроде как помирились: Ума в очередном интервью сообщила, что не против поработать с ним еще раз.

C режиссером Квентином Тарантино на премьере "Убить Билла", 2003 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще-то новая яркая роль ей не помешает. Если не считать «Нимфоманку» и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, у нее в последние 10 лет не было заметных фильмов. Впрочем, ей есть чем заняться: она воспитывает семилетнюю дочку со сложным именем Розалинда Аруша Аркадина Альталун Флоренс, которую родила от французского финансиста Арпада Бюссона (у нее есть еще двое детей от брака с актером Итаном Хоуком, но они уже взрослые - дочери Майе 21, сыну Левону 18). Ну а что касается карьеры - место в голливудском пантеоне она себе давно уже обеспечила.

Ума Турман с дочкой в 2018 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые известные фильмы:

Дом, который построил Джек фрагмент с Умой Турман.История серийного убийцы по имени Джек (Мэтт Дилон) разворачивается в Америке 70-х.

«Опасные связи» (1988)

«Окончательный анализ» (1992)

«Криминальное чтиво» (1994)

«Гаттака» (1997)

«Бэтмен и Робин» (1997)

«Ватель» (2000)

«Убить Билла. Фильм 1» и «Убить Билла. Фильм 2» (2003 - 2004)

«Моя супербывшая» (2006)

«Нимфоманка» (2014)

Ума Турман и Джон Траволта.

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