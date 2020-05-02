2020-04-28T19:48:31+03:00
Общество

Не отпускают страхи и паника? Молитесь Матроне Московской

2 мая - день памяти Матронушки. Одна из самых почитаемых в России святых защитит и утешит во время пандемии коронавируса
Роман ГОЛОВАНОВ
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Верующие во время праздничного пасхального богослужения в Иркутске.Верующие во время праздничного пасхального богослужения в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Времена верующие проживают непростые. Во многих регионах храмы закрыты для прихожан. Да и новости о коронавирусе и числе заболевших пугают так, что ночью сложно заснуть. В таких случаях священники рекомендуют помолиться, например, святой Матроне Московской.

Нерукотворный крестик на груди

Матрона Димитриевна Никонова родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губернии в богобоязненной крестьянской семье. Это село расположено в двадцати километрах от Куликова поля. Будучи слепой от рождения, Матрона с младенческих лет получила от Бога дарование духовного зрения. Родители сначала хотели оставить дочь в приюте, но мать передумала, после того как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Приняв сон за знамение, женщина отказалась от мысли отдать ребенка. Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца - на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть, мать как-то стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» - «Мамочка, у меня свой крестик на груди», - отвечала девочка.

Уже с семи лет у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. К ней рано стали обращаться за советом - сначала местные жители, а затем и приезжие из других краев. Все находили у нее утешение и совет. Желая отблагодарить Матрону, люди оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

На семнадцатом году у Матроны внезапно отнялись ноги, и она навсегда лишилась возможности ходить. Но она никогда не роптала из-за своих недугов, смиренно неся крест, данный ей от Бога.

Люди шли за советом

В 1925 году Матрона уехала в Москву, где она жила до конца жизни. Преследуемая безбожниками, Матрона была вынуждена постоянно менять место жительства, находя приют в домах верующих. Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. И Матронушка помогала, исцеляла, наставляла. В день она принимала до 40 человек! По ее молитвам совершались исцеления немощных, расслабленных, страждущих от болезней душевных и телесных. Ее пророчества и предсказания многим людям помогли избежать опасности и гибели, найти верный путь в непростых обстоятельствах. До наших дней сохранились многочисленные свидетельства об этих чудесных событиях.

О чем просить защитницу

Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Она скончалась 2 мая 1952 года. После ее смерти в 1952 году к могиле Матроны на Даниловском кладбище приходило множество людей, почитание почившей росло, совершались чудеса и исцеления.

В 1999 году определением Патриарха Московского и всея Руси старица Матрона была причислена к лику праведных для местного церковного почитания в Москве и Московской епархии.

Мощи блаженной хранятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре. Еще перед смертью Матрона сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». К Матронушке - так ласково называют ее люди - и по сей день приходят семьями с детьми, идут женщины и мужчины. Приносят живые цветы - особенно она любила белые розы и хризантемы. Рассказывают о своих бедах и тревогах, просят помощи, совета и утешения.

Использованы материалы сайта azbyka.ru и svyatmatrona.ru.

Икона Матроны Московской.

Икона Матроны Московской.

Слова, которые нужно читать перед иконой:

О, блаженная матерь Матрона, душою на Небесах пред Престолом Божиим предстоящая, телом же на земле почивающая и данною тебе свыше благодатью различные чудеса источающая!

Воззри ныне милостивым твоим оком на нас, грешных, в скорбях, болезнях и греховных искушениях дни свои проводящих.

Утешь нас, отчаявшихся, исцели недуги наши тяжкие, от Бога нам по грехам нашим попускаемые, избавь нас от многих бед и несчастий, умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наши согрешения, беззакония и грехопадения, в чем мы от юности нашей даже до нынешнего дня и часа согрешили, дабы по твоим молитвам получив благодать и великую милость, мы прославили в Троице Единого Бога,

Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.

Аминь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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