Представитель артистки: У Елены Степаненко нет молодого любовника

Он признался, что тоже смотрит и оценивает «шоу Лены». И имя Степаненко снова замелькало в светской хронике. Так, некие знакомые сообщили, что якобы артистка по примеру бывшего супруга тоже устроила свою личную жизнь и живет с молодым любовником. «Комсомолка» спросила об этом у представителя артистки.

- Знаете, еще с периода развода начались эти вбросы, что якобы у Елены Григорьевны есть некий тайный возлюбленный. Однако все это чистый воды вымысел, - рассказала «КП» ее представитель. - В зрелом возрасте резкие встряски и кардинальные перемены вообще довольно опасны. Она верующий, набожный человек. И она знает, что ее венчанный муж - Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один. Сейчас Елена Григорьевна активно работает. У нее постоянно съемки. Выглядит она шикарно. Она ведь 30 лет была при Петросяне. А сейчас раскрылась совсем по-другому.

Не исключено, что слух о том, что у артистки есть любовник, распустили пиарщики для раскрутки ее шоу. Сейчас Степаненко проживает на 516 элитных квадратах в Зачатьевском переулке (это самая большая квартира со сценой, которую предстоит разделить с бывшим супругом) не с мужчиной, а с единственной дочкой Петросяна. У Викторины Петросянц (это настоящая фамилия артиста) семья в Америке, но из-за коронавируса она не смогла выехать из России в Штаты. И уже больше месяца Викторина и Степаненко обитают под одной крышей. Дочь Петросяна называет мачеху мамой. С Петросяном обе отношений пока не поддерживают.

КСТАТИ

Наследница юмориста нашла работу на телевидении

51-летняя Викторина Петросянц тоже не теряет времени даром. Она в Москве вовсю работает. Ее программы по выходным выходят на телеканале «Культура».

- Викторина - серьезный искусствовед мирового уровня и снимает передачи о коллекции музеев, - рассказала ее знакомая. - Викторина не зависит от своего отца и не поддерживает его страсть к молодой жене. И все это не из-за того, что она, как некоторые пишут, якобы вцепилась в сокровища отца. У нее и так все есть. Просто она поддерживает Степаненко.