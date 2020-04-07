2020-04-08T00:04:34+03:00
Звезды

У Елены Степаненко всего одна наследница, но появился тайный ухажер

А самый шикарный подарок на день рождения артистка сделала себе сама
Ирина ВИКТОРОВА
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Елена Степаненко. Фото РОССИЯ 2Елена Степаненко. Фото РОССИЯ 2
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8 апреля Елена Степаненко празднует день рождения. Артистке исполняется 67 лет. Праздничное путешествие пришлось отложить, и паломнической поездки в этом году не будет – Елена Григорьева впервые за последние годы празднует в столице. Главный подарок Степаненко уже получила – новый телеконтракт с шестью нулями: в ближайшее воскресенье премьера авторского шоу «Еще не вечер» на канале «Россия 1».

Степаненко отказывалась от всех заманчивых предложений больше года, а тут сдалась и не прогадала: гастрольная деятельность начнется неизвестно когда, поэтому постоянный источник теледохода сегодня – мечта любого артиста. Съемки прошли в марте, и Елена Григорьевна подготовилась к ним достойно: была в отличной форме (похудела, прошла омолаживающие косметологические процедуры), руководила процессом и зажигала так, что команда осталась в восторге.

Елена Степаненко. Фото РОССИЯ 2

Елена Степаненко. Фото РОССИЯ 2

«Энергии, экспромтов, шуток и идей у нее побольше, чем у некоторых сорокалетних звезд. Очень расположена к людям, интеллигента. Не случайно, у Елены Григорьевны объявился поклонник», - рассказали нам в съемочной бригаде проекта. Степаненко принимает цветы, комплименты от импозантного мужчины, который незначительно моложе нее, но к отношениям пока не готова. Тем более, что сейчас встречи невозможны. Сама артистка говорит, что пока не спешит вот так взять и начать новый роман. Бизнесмен, который хочет покорить сердце артистки, возможно не оставит своих намерений завоевать ее расположение, когда возобновятся съемки. Вряд ли Степаненко бросится в омут чувств с головой или вступит в брак, но романтические отношение любой женщине идут на пользу. А этого нельзя исключить. Сейчас же Елена Григорьевна мечтает, чтобы ее больше не терзали вопросами об экс-муже, его молодой жене и их наследнике.

Елена Степаненко в молодости. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Степаненко в молодости.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так вышло, что своих детей у Елены Григорьевны нет. Ее единственный родной старший брат умер. Поэтому в окружении артистки говорят, что наследство она отпишет родной дочери Евгения Петросяна Викторине, которая живет в США. У Степаненко и Викторины еще много лет назад сложились теплые, родственные отношения. Викторина называла Елену мамой. Дочка Евгения Вагановича появилась на свет в его первом браке и рано потеряла родную маму. При разводе отца Викторина поддержала Елену Григорьевну: женщины постоянно на связи, навещают друг друга, Викторина звала Степаненко к себе на ПМЖ, но та отказалась. Так что самый близкий человек, который 8 апреля будет поздравлять артистку с днем рождения – дочь ее экс-мужа.

А телезрители ждут новых шуток Степаненко в «Еще не вечер» о новой жизни после развода, о том, что в любом возрасте женщина может стать счастливой. Напомним, что популярной на эстраде Елена Степаненко стала в конце 90-х с миниатюрой Лиона Измайлова «Письмо Биллу Клинтону». Тогда из ассистентки мужа она превратилась в самостоятельную артистку. Кстати, по мнению Елены Григорьевны, идеальная женщина умеет: «Сдерживать себя, когда обидно. Не устраивать сцен, когда больно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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