2020-04-29T00:35:49+03:00
Общество

Каждый четвертый россиянин считает меры самоизоляции недостаточными

Проведенный «Ромир» опрос показал: 65% респондентов готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире.Опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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44% россиян считают, что предпринимаемые федеральными властями меры по борьбе с коронавирусом оправданы и адекватны угрозе, а каждый четвертый отмечает, что меры недостаточны и режим самоизоляции нужно ужесточать. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного исследовательским центром «Ромир» по заказу Фонда развития гражданского общества.

Социологи проводили опрос по телефону в 90 населенных пунктах в 45 регионах страны. В опросе приняли участие 2000 человек разных возрастов и социального положения, представляющие городское и сельское население.

Две трети опрошенных (65%) готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина. В тоже время 37% граждан считает ряд ограничительных мер чрезмерными, в первую очередь отмечая среди таковых режим самоизоляции, штрафы, ограничения передвижения, закрытие рабочих мест, пропускную систему.

90 процентов россиян принимают профилактические меры для противодействия коронавирусу: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, пытаются не касаться лица руками.

Опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу.

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Трудности в повседневной жизни в связи с проведением ограничительных мероприятии испытывают 81% опрошенных. Больше всего люди жаловались на невозможность погулять и сходить в парк. Многих опрошенных не устраивает нехватка средств профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической активности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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