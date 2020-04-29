ФСБ России раскрыла контрабанду золота и платины на сотни миллионов рублей

Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли противоправную деятельность организованной группы, состоящей из граждан России и Литвы, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в Германию транзитом через Республику Беларусь и Литовскую Республику.

- В Смоленской области, возле государственной границы России с Республикой Беларусь, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Литовскую Республику, в ходе досмотра которого был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 миллионов рублей, - в ФСБ пояснили, с чего началось расследование этого дела.

Кстати, в Смоленской области рядом с белорусской границей проходит множество грунтовых дорог, которыми пользуются контрабандисты. В последнее время их стали патрулировать с помощью беспилотников, что стало приносить хорошие результаты.

В ходе обысков по этому уголовному делу сотрудники ФСБ и МВД России в офисах и складских помещениях на территории столичного региона обнаружили и изъяли: аффинированное кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 килограммов, более 700 кило перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 миллионов рублей.

У членов международной группы нашли крупные суммы наличных, которые они собирались потратить в России на закупки драгоценных металлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776081" frameborder="0"></iframe> ФСБ России раскрыло контрабанду золота и платины сотни миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мигрант с садовой тяпкой вскрывал в Ногинске банкоматы

Полицейские задержали ранее судимого иностранца (подробности)