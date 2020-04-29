2020-04-29T10:43:19+03:00
Происшествия

ФСБ России раскрыла контрабанду золота и платины на сотни миллионов рублей

Из оборота изъяты тонны серебра, золота, платины, палладия и родия, который добывали из автомобильных катализаторов [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Оперативники ФСБ и МВД пресекли незаконный вывоз с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в Германию.Оперативники ФСБ и МВД пресекли незаконный вывоз с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в Германию.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли противоправную деятельность организованной группы, состоящей из граждан России и Литвы, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в Германию транзитом через Республику Беларусь и Литовскую Республику.

- В Смоленской области, возле государственной границы России с Республикой Беларусь, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Литовскую Республику, в ходе досмотра которого был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 миллионов рублей, - в ФСБ пояснили, с чего началось расследование этого дела.

Кстати, в Смоленской области рядом с белорусской границей проходит множество грунтовых дорог, которыми пользуются контрабандисты. В последнее время их стали патрулировать с помощью беспилотников, что стало приносить хорошие результаты.

В ходе обысков по этому уголовному делу сотрудники ФСБ и МВД России в офисах и складских помещениях на территории столичного региона обнаружили и изъяли: аффинированное кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 килограммов, более 700 кило перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 миллионов рублей.

У членов международной группы нашли крупные суммы наличных, которые они собирались потратить в России на закупки драгоценных металлов.

ФСБ России раскрыло контрабанду золота и платины сотни миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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