2020-04-29T12:24:29+03:00
Общество

#домаспятёрочкой время на карантине пролетит незаметно

Сейчас в стране и мире – непростое время. Чтобы приостановить распространить коронавируса, большинство людей остаются дома. Торговая сеть «Пятёрочка» стремится поддержать всех, кто соблюдает самоизоляцию
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Совместно с партнёрами каждые две недели компания предоставляет новый обучающий и развлекательный контент, а также выгодные предложения для всех, кто находится на карантине.

Новая волна акции #домаспятёрочкой стартовала 27 апреля и продлится по 10 мая включительно. К примеру, благодаря бесплатным разговорным клубам от онлайн-школы Skyeng, люди получили возможность улучшить свои навыки устной речи на иностранном языке. Также можно получить подписку на 30 дней (бесплатно), фильм в подарок от онлайн-кинотератра ivi и ещё скидку 20% на продление подписки в течение трёх месяцев после бесплатного периода. Для этого достаточно скачать мобильное приложение «Пятёрочка» и до 10 мая пройти на указанный в нем сайт партнёра по ссылке. Следующий шаг – авторизация с привязкой банковской карты. Подписка ivi даёт доступ к десяткам тысяч (!) фильмов, мультфильмов и сериалов.

Это ещё не всё. Если у вас есть «Выручай-карта» (её можно легко оформить в любом магазине, на сайте www.5ka.ru или установить мобильное приложение на свой смартфон), то за покупки от 555 рублей в период акции в мобильном приложении «Пятёрочка» будут доступны специальные предложения:

1) Отличный подарок за первую покупку - купон с промокодом от онлайн-кинотеатра ivi на бесплатный просмотр фильма «Один Вдох». Это - новинка 2020 года! В экранизации захватывающей истории девушки фри-дайвера, основанной на реальных событиях, снялись всеми любимые, популярные российские актеры Виктория Исакова, Максим Суханов и Владимир Яглыч.

Купон появится автоматически на главной странице или в разделе «Акции» мобильного приложения «Пятёрочка» в течение 24-х часов после покупки. Чтобы им воспользоваться, его необходимо будет активировать на сайте www.ivi.ru/5ka или в личном кабинете.

2) Подарок за вторую покупку заинтересует тех, кто любит путешествовать и давно хотел выучить иностранный язык – мы же верим, что границы скоро откроют, и многие россияне смогут полюбоваться любимыми городами и странами. Купон с промокодом от онлайн-школы Skyeng на подписку в разговорных клубах для развития навыков разговорной речи на иностранных языках поможет вам в этом. Новые ученики школы по промокоду получат подписку на разговорные клубы на целый год (!), а действующие – на 3 месяца. Вступить в клуб, активировав полученный промокод и оплатив любой курс (минимум – 4 урока), можно будет до 1 июня 2020 года. Для этого достаточно перейти по ссылке, указанной под промокодом, и авторизоваться в онлайн-школе Skyeng.

И это - не все предложения торговой сети. Чтобы следить за дальнейшими анонсами акций #домаспятёрочкой и ничего не упустить, нужно периодически заходить в мобильное приложение «Пятёрочка». Там же можно найти более подробную информацию об акции, сроках и правилах её проведения.

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