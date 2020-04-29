Мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще, чем женщины

Предположения врачей, что коронавирус - самый настоящий сексист и поражает преимущественно мужчин, оказались отчасти верными. Китайские медики опубликовали исследование в научном журнале Frontiers in Public Health, где заявили, что вирус выбирает своих будущих хозяев, отталкиваясь не только от возраста и состояния здоровья, но и пола. Мужчины, зараженные COVID-19, умирают в два раза чаще, чем женщины. Вирус поражает представителей сильного пола сильнее, из-за чего болезнь протекает тяжело и подчас с осложнениями, пишет Daily Mail.

Доктор Цзинь Куй Ян и его коллеги из больницы Тунжэнь в Пекине обратили внимание, что число умерших мужчин превалировало над числом женщин.

- Возник закономерный вопрос: являются ли мужчины более восприимчивыми к COVID-19. Мы обнаружили, что никто не проводил анализа гендерного распределения инфицированных, - отмечает медик.

В исследовании участвовали 1056 пациентов с коронавирусом и еще 43 заболевших, которых пекинские врачи сами выхаживали. Для сравнения медики подняли сведения о 524 заболевших в 2003 году вирусом атипичной пневмонии.

Анализ данных подтвердил, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, как правило, переносят коронавирус намного тяжелее, отчего повышается риск летального исхода.

При этом мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Но сильный пол значительно тяжелее переносит болезнь независимо от возраста. Более 70% умерших пациентов были мужчинами.

- Мы рекомендуем нашим коллегам-врачам уделять пожилым мужчинам с положительным результатом на COVID-19 больше внимания и незамедлительно переводить в отделение интенсивной терапии, - говорит доктор Янг.

Сравнительный анализ показал схожую картину и с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году, причем смертность среди мужчин тогда была еще выше.

Выводы китайских медиков согласуются с последними исследованиями, проведенными управлением Национальной статистики Великобритании. Также и в Италии, где более 2/3 погибших от коронавируса были мужчинами.

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