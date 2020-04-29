В Подмосковье накрыли подпольный завод шоколадок "Аленка".

Отличить сделанный в гаражах Одинцовского района Подмосковья шоколад "Аленка" от настоящего полицейские, нагрянувшие 28 апреля в подпольный цех с группой захвата, не смогли.

- Точь-в-точь та самая "Аленка"! - разводили руками стражи правопорядка.

Оценили комплимент штамповщики контрафактного шоколада или нет, неизвестно. К тому времени на их руках защелкнулись наручники. Девять человек признались, работали днем и ночью. На кого? Разбирается следствие. Масштабы нелегального производства впечатляют.

- По предварительным данным, ущерб компании-правообладателю превысил 19 миллионов рублей, - сообщила "Комсомольской правде" Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления. Изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда.

Сейчас сотрудников подпольного завода опрашивают следователи. Ни у одного из них не оказалось медицинских книжек. А вот опыт в производстве шоколада у некоторых был. Возможно, технологию производства, пожалуй, самого популярного в России шоколада, они подсмотрели у реального производителя.

Но теперь жизнь у них точно будет несладкой. Уголовное дело возбуждено по статье 180 УК РФ "Незаконное использование торговых брендов". За это преступление грозят крупные штрафы и до трех лет лишения свободы.

Контрафактные "Аленки" в ближайшие дни уничтожат.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание организаторов противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.