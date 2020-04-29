Приближающаяся к Земле комета ATLAS, разделилась на десятки частей.

Комета ATLAS (C2019 Y4), грозившая к концу мая затмить Луну, разрушилась. Чем сильно огорчила астрономов-любителей и сочувствующих им наблюдателей, которые рассчитывали следить за небесным шоу. В бинокль, а тем более невооруженным глазом комету уже не видно. Но в мощные телескопы она различима. И это радует профессионалов, которые получили редчайшую возможность наблюдать за процессом разрушения небесной гостьи.

Комета до разрушения.

На снимках, сделанных 20 и 23 апреля с помощью космического телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope), астрономы насчитали примерно 30 фрагментов. Среди них несколько крупных - по 200 метров в поперечнике.

Сверкающую кучу запечатлели внутри орбиты Марса - в 145 миллионах километрах от нас. Она мерцает и видоизменяется под действием реактивных струй извергающихся газов, которые образовались после того, как Солнце нагрело замерзшее ядро кометы. Светило ее разрушило и продолжает разрушать.

На снимках видно, что расположение осколков меняется.

ATLAS уже в виде осколков продолжает свое движение к Солнцу. Орбиту Земли она пересечет 23 мая, пройдя от нашей планеты на расстоянии 115 миллионов километров. 31 мая комета, оказавшись внутри орбиты Меркурия, приблизится к Солнцу на 58 миллионов километров. И полетит прочь.

Осколки ATLAS, вернувшиеся однажды в окрестности Земли, вполне могут стать потенциально опасными и грозить нашим далеким потомкам столкновением – ударами многочисленных крупных и мелких осколков. Будем считать, что мы их предупредили.

Астрономы пытаются пересчитать осколки.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Комета ATLAS была обнаружена 28 декабря 2019 года посредством установленной на Гавайских островах автоматизированной системы предупреждения об астероидной опасности - Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), в честь которой небесная странница и была названа.

Комета – из числа так называемых долгопериодических. Оборот вокруг Солнца делает за 2767,68 лет. Последний раз – еще целой - была у нас в 747 году до нашей эры, следующий визит – уже в виде кучи осколков - нанесет в XLVII веке.

Если бы комета не разрушилась, то была бы видна в вечерние часы низко над горизонтом в созвездиях Жирафа и Персея.

Конспирологи усматривают в разрушении кометы доброе знамение, увязывая случившееся с перспективой развития пандемии COVID-19.