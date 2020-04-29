Испытано на себе: как я в море ушла, похудела и миллион «нашла»

Еще 2 года назад я и не думала, что судьба меня забросит прямо в Охотское море. Я всю жизнь работала журналистом-оперативником, моя стезя – это новости, криминальная информация, происшествия, культурные события и фотодело. О работе в море никто не задумывалась, хотя родилась и всю жизнь живу в морском городе – во Владивостоке. Ровно год назад на глаза попался материал «Комсомолки», что плавбаза «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот» набирает команду в новый рейс на переработку рыбы. Далее описывались просто удивительные условия на судне – четырехразовое питание с перекусами, тренажерный зал с бассейном, сауна, кинотеатр, библиотека, госпиталь и даже судовой храм. И везде бесплатный wi-fi. Также говорилось, что многие пришедшие с очередного рейса смогли заработать по миллиону и выше. Заинтриговало все – и море, и условия, и зарплаты.

И я решила попасть на эту плавбазу, которая оказалась огромным плавучим городом, где живут и работают 500 человек. Захотелось стать одной из них. Дома меня ничего не держало, семьей обзавестись не успела, бросить работу – не жалко. Вот только кошек надо пристроить и квартиру сдать, чтобы не простаивала, и в путь. Сказано – сделано! Родным и друзьям сказала, что уезжаю в другой город на учебу, чтобы отговаривать не начали. И начала собирать вещи в 10-месячный морской трудовой «круиз». Конечно, предварительно изучила всю информацию о трудоустройстве на сайте компании.

Члены экипажа плавзавода "Всеволод Сибирцев".Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Попасть на судно: миссия выполнима

Первое серьезное испытание – это вообще попасть на судно. Просто так с улицы туда никого не берут. Когда я позвонила в отдел кадров, то первое, о чем меня спросили, есть ли мне вообще 18 лет. Собеседнице показался мой голос детским, поэтому она сразу предупредила:

- Работа там тяжелая, так что готовьтесь - каждый день по 12 часов на ногах. Отдохнуть получится лишь в штормовую погоду. Но вы можете подписать контракт на 6 месяцев, если чувствуете, что не осилите весь рейс.

Что тут скажешь…. Я же профессионал! Смогу и девять месяцев. Заверив, что я сдюжу, в ответ получила список того, что нужно подготовить для трудоустройства на должность матроса-обработчика. Пришлось собирать кучу документов.

Обязательный список:

- наличие действующего на весь период рейса заграничного паспорта.

- учебное свидетельство матроса (матроса-обработчика), включая сертификаты БЖС, ОСПС, ПЗМ (начальная подготовка безопасности, подготовка по охране, предотвращение загрязнения моря - так называемые «морские фантики»)

- медкомиссия в плавсостав

- удостоверение личности моряка и мореходная книжка.

Учебные документы можно получить либо в специализированных учебных учреждениях, либо в учебном центре «Доброфлот». На оформление всех бумажек уходит 1-1,5 месяца и около 20 тысяч рублей, чтобы оплатить все госпошлины и пройти медкомиссию.

Спасательный круг "Всеволода Сибирцева".Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Обязательное условие для новичков в «Доброфлоте» - стажировка на консервном заводе в Южно-Морском. Тут и к рыбе принюхаешься, нож в руках подержишь и познакомишься с теми, кто тоже впервые идет в рейс. Это был первый настоящий экстрим, потому что работать пришлось по «ускоренной программе» - всю неделю по 12 часов без выходных. А вот к запаху рыбы привыкаешь уже на третий день. Все-таки деньги не пахнут.

Чемоданы к бою!

После стажировки можно паковать чемодан и готовится к переезду на судно.

Сбор вещей в рейс – настоящая эпопея, потому что единственное, что ты понимаешь из советов «бывалых», а «твоя жопа еще ракушками не обросла», что надо брать теплые вещи и пояс из собачьей шерсти. Но по факту все проще.

Что взять в рейс:

1. Ноутбук и сотовый телефон, если есть еще один мобильник, то лишним он не будет.

2. Максимально удобные и комфортные вещи – джинсы, трикотажные штаны (3 штуки), футболки (6-7 штук), тельняшки (2 штуки), теплая толстовка (2 штуки), халат.

3. Запас носков и белья (полотенца и постельное белье на судне выдается каждому члену экипажа).

4. Сменная обувь для спортзала, резиновые тапочки для душевой и каюты.

5. Средства гигиены с запасом на первые три месяца, потом всегда можно будет купить необходимое в судовом ларьке.

6. Витамины и обезболивающее (все остальное есть в лазарете), запас контактных линз (запасные очки), если есть необходимость.

7. Электрочайник, нож, открывашка, пластиковые контейнеры под еду, несколько тарелок и кружка, столовые приборы.

8. Жизненно необходимый запас кофе.

9. Разделочный нож и точилка (для ручной разделки рыбы).

«Меньше слушай нытиков»

Сложно описать состояние новичка, когда за двое суток до отплытия приезжаешь в порт с вещами, чтобы перейти по трапу на судно и заселиться в каюту, понимая, что на берег тебя уже не выпустят. Все кажется огромным, страшным и непонятным. Перед отплытием судна удалось познакомиться с сотрудником компании, который занимался подготовкой плавбазы к отправке:

- А много людей списывается на берег? Пишут на форумах, что очень тяжело работать. Это правда? – интересуюсь у него, пока он помогает дотащить чемодан до трапа.

- Нужны те люди, которые смогут пробыть в море весь рейс. А не те, которые захотят домой через пару месяцев, потом на берегу деньги быстро прогуляют, и начинается… «возьмите меня обратно». Девушки у нас списываются в основном по беременности. А так… кто хочет заработать, тот работает. Главное, меньше слушай, что в курилках говорят, и нытиков. Женщины, кстати, более терпеливые, характер у них такой, - посоветовал мой новый знакомый.

Закат в открытом море.Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Монетка на счастье

Отплытие из порта Владивосток – это очень волнительный момент, потому что родной берег земли и мосты ты увидишь очень нескоро. Как тут не выйти на палубу и не попрощаться с любимым городом, сделать селфи на память и позвонить родным.

- Обязательно кинь монетку в море, перед уходом. Это на счастье, и чтобы вернуться, - предупредила меня моя крестная, которая 20 лет работала в море.

И только когда «Всеволод Сибирцев» проплывал вдоль бухты Золотой рог и пятирублевая монетка упала в воду, начинаешь понимать, что обратной дороги уже нет, и теперь все будет по-другому. Начинает бешено колотиться сердце, когда осознаешь, что кругом одна вода, а впереди неизвестная и очень надеешься, что крайне интересная новая жизнь.

В рейс мы ушли 12 мая 2019 года, а вернулись ровно через 10 месяцев…

Вид на владивостокскую бухту "Золотой рог".Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

СПРАВКА «КП»:

Плавзавод «Всеволод Сибирцев»

Крабоконсервная плавбаза (КРКПБ) «Всеволод Сибирцев» («Vsevolod Sibirtsev»), флаг Россия, порт приписки Находка, была построена 07 декабря 1989 года. Она является последним судном в серии триады класса «Содружество», которые построили на верфи компании Rauma-Repola (с 2009 года STX Finland Cruise) в Раума (Финляндия) в период с 1988 по 1989 год. Назвали судно в честь революционера и участника Гражданской войны Всеволода Сибирцева.

Рейс плавзавода растянулся на 10 месяцев.Фото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Плавзавод представляет собой промысловое рыбообрабатывающее судно, предназначенное для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием.

«Всеволод Сибирцев» является одним из двух самых больших плавзаводов, оставшихся в мире. По оценкам специалистов, строительство подобного судна в России в ближайшие 20 лет невозможно. По своим техническим характеристикам судно уникально – его мощности позволяют выпускать три вида продукции: мороженую, консервную и кормовую. Производство практически безотходное.

Плавбаза «Всеволод Сибирцев». Фото: предоставлено ГК «Доброфлот»

В последнем рейсе экипаж переработал рекордные 47 тысяч тонн сырца, выпустил 15 тысяч тонн мороженой продукции, произвел 52 млн банок консервов, 3 млн банок пресервов из свежей рыбы, 3 тысячи тонн рыбной муки и 670 тонн рыбного жира. Почти вся продукция, которая выпускается под торговой маркой «Доброфлот», пошла на российский берег.

ТТХ

Валовая вместимость: 32096 тонн

Дедвейт: 10200 тонн

Водоизмещение: 26634 тонны

Длина: 179,03 метра

Ширина: 28 метров

Высота борта: 11,64 метра

Скорость хода: 14,9 узла (примерно 27,5 км/ч)

Экипаж: до 600 человек

Непрерывный срок работы в океане: 9-10 месяцев.

Общий объем суточной переработки сырца: до 650 тонн.

Оснащение: сауны, плавательный бассейн, волейбольная площадка, столы для игры в теннис, кинотеатр, актовый зал, тренажерный зал, медицинский центр, столовая, судовой храм, ларёк, двухместные каюты.