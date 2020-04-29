2020-04-29T23:19:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Как вести себя в майские праздники, чтобы не заразиться коронавирусом: рекомендации Роспотребнадзора

Эпидемиологи дали советы для защиты от опасной инфекции и клещей
Анна НИКОЛАЕВА
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Никто не запрещает выехать в праздники на дачу. Главное — соблюдать социальное дистанцированиеНикто не запрещает выехать в праздники на дачу. Главное — соблюдать социальное дистанцированиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник на совещании с главами регионов по коронавирусу президент рассказал, что ждет дальше самоизолированных граждан России

- Конечно, всем хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились, - сказал Путин. - Но мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. Чем строже мы все будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции, тем быстрее это всё пройдёт.

С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, сообщил президент. Врачи поддерживают: пока еще точно не время отменять ограничения, нужно потерпеть. Тем более, что никто не запрещает выехать в праздники на дачу, заняться грядками и шашлыком. Главное — соблюдать социальное дистанцирование. То есть проводить эти выходные только с тем, с кем вы находитесь на самоизоляции. Никаких гостей, контактов с соседями.

И еще важно помнить, что в эти теплые солнечные дни на охоту за дачниками вышли клещи. Как уберечься и от кровососов, и от коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство выпустило рекомендации эпидемиологов: правила безопасного поведения в майские праздники. Читайте, запоминайте и соблюдайте.

Как вести себя в майские праздники, чтобы не заразиться коронавирусом Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Как вести себя в майские праздники, чтобы не заразиться коронавирусомФото: Наиль ВАЛИУЛИН

1. Максимально ограничиваем контакты:

- Визиты к родственникам, друзьям — нет

- Прием гостей у себя дома или на даче — нет

- Прогулки и пикники на природе с компанией — нет

Важно: в группе риска люди старше 60 лет и с хроническими болезнями. Не встречайтесь с ними!

Поздравления с Днем победы: по телефону, скайпу, в мессенджерах.

2. Едем на дачу

Лучше — на своей машине или такси.

Если на электричке или автобусе:

- надеваем маску,

- держимся на расстоянии не менее 1,5 м от других пассажиров,

- после касания поручней, дверей, сидений обрабатываем руки антисептиком,

- следим, чтобы не дотронуться до лица не обеззараженными руками,

- не едим в транспорте.

3. На даче:

- Живое общение — только с теми, с кем находимся в самоизоляции.

- Встречи с соседями по даче — нет.

- При отдыхе на природе общение с другими компаниями — нет.

- Если встречаем других людей, держимся на расстоянии не менее 1,5 м от них.

- Чаще моем руки: не менее 30 секунд.

Важно! Начался сезон активности клещей. Чтобы уберечься:

- Не ходим по нескошенной траве.

- Закрытая одежда, обувь с высоким голенищем.

- Репелленты.

- Регулярные само- и взаимоосмотры.

4. Безопасное питание

- Овощи и фрукты: моем проточной водой

- Руки: моем перед приготовлением и приемом пищи под проточной водой или из бутылки. Либо обрабатываем антисептиком.

- Алкоголь: лучше воздержаться (ослабляет защиту перед инфекцией).

ИСТОЧНИК KP.RU

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