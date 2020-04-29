После экономического шторма должны выжить не только «крупные акулы»

Судя по всему, вскоре нас начнут понемногу выпускать из карантина. Но проблемы экономики после этого не исчезнут сами собой.

Они копились долго. Падение цены на нефть их обострило, а карантин довел до крайнего состояния. Проблемы стоят перед нами в полный рост, и мы не станем закрывать на них глаза. Это уже не вопрос споров об экономической теории, это вопрос нашего выживания.

Чего мы хотим?

Проще будет сразу сказать, чего не хотим. Мы не хотим, чтобы после экономического шторма, который потряс страну, выжили только крупные акулы. Мы – сотни тысяч и миллионы представителей частного бизнеса – требуем от власти честной игры. Государство уже пустило один раз все на самотек в девяностые, и мы совершенно не согласны становиться жертвами повторно. Мы на намерены медленно вымирать в ожидании того, как наши бизнесы перейдут в чужие большие руки.

Спасибо за слова поддержки, но нам нужны реальные дела. После 1 мая 2020 года российская экономика втрое сильнее нуждается в тех мерах, о которых Партия Роста говорит давно.

Итак, что нам нужно в новых условиях.

Государственная помощь – всем, независимо от отрасли и ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), кто документально подтверждает падение выручки на 30% и более, но не сокращает рабочие места больше чем на 10%.

Страховые платежи в социальные фонды - 15% до конца 2021 года для всех работодателей, которые не сократили рабочие коллективы. А потом, возможно, и навсегда.

Налоги – не отсрочка, а прощение за период острого кризиса. Малый бизнес – вообще освободить от налогов на три года, пусть спасаются сами и спасают тех, кому смогут дать работу.

Проверки – отменить на период восстановления экономики их все, кроме санитарно-эпидемиологических.

Инфраструктурные монополии – запретить отключать коммунальные услуги для предпринимателей до конца 2020 года.

Банки – государство должно поддержать их, чтобы они поддержали нас.

И наконец, самое главное – потребительский спрос. Чтобы хоть как-то снизить жесточайший удар по доходам всего населения из-за карантина, провести разовую выплату всем официально работающим (не в бюджетном секторе) гражданам России, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.

Во власти многие говорят, что денег на это попросту нет. А мы уверены, что есть. Резервы Банка России составляют около 44 трлн руб., Фонд национального благосостояния – 12 трлн руб. Центробанк может купить облигации федерального займа на 8-10 трлн руб.

И даже если накопленных внушительных резервов не хватит, государство должно сделать так, чтобы деньги нашлись. Займы, эмиссия и т.д. Но если честно, то достаточно навести порядок в инфраструктурных монополиях, госзакупках и иных текущих расходах, чтобы уменьшить лишние траты и к эмиссии не прибегать. Это вопрос политической воли.

Согласен с нами? Тогда Партия Роста приглашает 1 мая на онлайн-митинг. Пора заявить о своих требованиях громко и слаженно.

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