Власти, отложите маркировку товаров и всю дополнительную нагрузку на бизнес

Аппарат уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей отправил в Министерство экономического развития многостраничный документ с перечнем постановлений и законопроектов, вступление в силу которых стоит отложить до лучших времен.

Законы и поправки практически никогда не начинают работать сразу после того, как их приняли. Обязательно закладывается время на то, чтобы подготовиться – и тем, кого нововведения коснутся, и тем, кто будет за этим процессом следить. И вот в конце 2019 года тоже было принято немало постановлений, и юридически они летом начнут вступать в силу. А некоторые из них сейчас просто невозможно выполнить, как например оборудование автобусов и грузового транспорта тахометрами. Где их сейчас возьмешь, тахометры эти. Хотя чрезвычайная ситуация не объявлена, по факту мы живем именно в ней.

Мы собрали все, что может дать дополнительную нагрузку на и без того пострадавший бизнес. И надеемся, что Российская Федерация не будет губить то, что осталось от предпринимательства.

Во-первых, мы предлагаем до 2024 года сохранить ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Эта форма налогообложения прекрасно подходит для небольших магазинчиков и предприятий общественного питания. Также ей пользовались гостиницы, ветеринарные клиники – большинство из них не знает, как жить дальше. Сумма ЕНВД не зависит от оборота, это по сути фиксированный платеж. Сейчас, когда уровень неопределённости зашкаливает во всем мире, нельзя забирать у мелкого бизнеса еще и ЕНВД. Правительство планировало сделать это с 1 января 2021 года, мы просим отложить решение на три года.

Во-вторых, необходимо снизить уровень бюрократического давления. Государственный контроль – дело важное, мы понимаем, но любые дополнительные проверки всегда приводят к дополнительным расходам. При чем как для самих предпринимателей, так и для государства. Так мы предлагаем отложить на два года введение общероссийской системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Согласно уже принятому закону, уже с 1 июля все аптеки могут попасть на штрафы. От пятидесяти тысяч до ста тысяч. Кому это надо, в период пандемии?

Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на благоразумие Правительства РФ в текущей ситуации. Нельзя сейчас перекраивать целые отрасли, нельзя. Тогда как «Закон о виноделии и виноградстве в Российской Федерации» именно на это и претендует. А дополнительная регуляция туристической сферы в виде нового реестра может окончательно надломить и без того сильно пострадавшую отрасль.

Мы в текущий момент не пытаемся оспаривать сами нововведения. Реестр для предпринимателей, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, может быть, и на самом деле нужен. Как мы помним, идея этого закона появилась после трагедии на озере в Карелии. Но проверок различных контролирующих органов и сейчас достаточное количество! Надо хорошо делать то, что уже есть в законе.

Ну а самая большая часть нашего списка в Министерство экономического развития РФ касается поэтапной маркировки целого ряда товаров: это обувь и одежда, парфюмерная продукция, фототехника, велосипеды и шины. А самое невозможное – уже с 1 июня должна маркироваться вся молочная продукция. Выполнение этих обязательств потребует много дополнительных расходов. Это и переоборудование производственных площадок, складов, и доработка учетных систем, стоимость материалов для нанесения кода, увеличение затрат на хранение и логистику. Сами коды тоже стоят денег! Каждая генерация – 50 копеек.

Из этих копеек складывается наша с вами жизнь. Цены в магазинах, возможность сохранить рабочие места, быть или не быть той лавочке, где вы привыкли покупать сметану.

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