Медпомощь во время эпидемии: на что можно рассчитывать при других болезнях кроме коронавируса

- Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Эти слова передает столичный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 10 апреля.

Специалисты уточняют: пика эпидемии мы еще не достигли, рост заболеваемости будет продолжаться, и в ближайшее время темпы вряд ли спадут. Здравоохранение бросает все силы на борьбу с опасной инфекцией. Многие больницы или отделения в них переоборудуют для спасения больных COVID-19. На это же сейчас в первую очередь нацелена работа «Скорой». Во всяком случае, у многих, кто смотрит ТВ и читает новости, складывается именно такая картина. А что ждет тех, у кого случится обострение язвы желудка, сахарного диабета, гипертонический криз, инфаркт или инсульт? Им-то помогут или придется ждать лучших времен, до которых с некоторыми диагнозами можно и не дожить?..

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ — КАК У ОНКОБОЛЬНЫХ

- Примерно 25%, то есть четверть обращений граждан к нашим страховым представителям по ОМС сейчас связана с вопросами по коронавирусу, - рассказывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

Напомним, каждый, у кого есть полис ОМС, может бесплатно обращаться за помощью к страховым представителям — специалистам организации-страховщика, выдавшей этот полис. «На первом месте — вопросы о получении больничных листов в связи с карантином, - продолжает эксперт. - А вот на втором — обращения, связанные с беспокойством граждан о возможности получить плановую медпомощь в условиях эпидемии. Особенно переживают пациенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями».

Уровень тревожности людей (не откажут ли им в медпомощи. - Ред.) сейчас настолько высок, что эти эмоции можно сравнить с переживаниями онкобольных, узнавших о своем диагнозе, описывает Дмитрий Кузнецов. «Поэтому оказываются очень востребованы навыки страховых представителей по поддержке онкологических пациентов», говорит он.

В регистратуре поликлиники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПЯТЬ ПРАВИЛ РАБОТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

Для подготовки системы здравоохранения к эпидемии в России было издано специальное постановление правительства (от 3.04.2020 N 432). Основные правила и изменения в оказании медпомощи по полису ОМС в нынешних условиях такие:

1. Если человеку требуется лечение в стационаре (больнице) или дневном стационаре, то такая медпомощь предоставляется только по направлению врача поликлиники, к которой пациент прикреплен по полису ОМС. Либо по направлению регионального органа управления здравоохранением (департамента, комитета, министерства здравоохранения региона). То есть возможности по выбору места госпитализации для пациента в условиях эпидемии опасной инфекции ограничиваются.

2. Медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы (сюда относится, в частности, сахарный диабет), а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) оказывается в полном объеме. Это один из важнейших пунктов постановления.

3. Руководство региона вправе увеличить сроки ожидания плановой медпомощи. То есть с учетом особой эпидситуации, угрозы распространения опасной инфекции может сдвигаться время проведения плановых обследований, операций и т. д. При этом в экстренных случаях, когда у человека случается приступ, обострение какой бы то ни было болезни, неотложная и скорая медпомощь должны предоставляться без задержки.

4. Временно приостанавливается диспансеризация.

5. Если человек до начала эпидемии обратился за оформлением нового полиса ОМС (при смене места жительства, страховой компании и др.) и ему было выдано временное свидетельство, то оно сохраняет свою силу. Вплоть до того времени, когда это правило будет отменено новым постановлением правительства по окончании эпидемии.

ЕСЛИ НА ПРАКТИКЕ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ

- Как видно из постановления правительства, ни в коем случае не идет речь о запрете, отмене каких-либо видов медицинской помощи. Пациенту не могут отказать, - подчеркивает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются неотложные, экстренные медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены.

При этом на практике, безусловно, могут возникать те или иные сложности, признает эксперт. Всегда есть человеческий фактор. Но главное, что сегодня мы, как и весь мир, столкнулись с новым врагом и в значительной степени не предсказуемыми обстоятельствами. «На фоне перепрофилирования больниц для спасения пациентов с коронавирусом где-то может возникать путаница, паузы в оказании медпомощи. Но со временем маршрутизация больных разных профилей отлаживается», - поясняет Дмитрий Кузнецов.

- Когда конкретному человеку становится плохо — с сердцем, поджелудочной железой, из-за травмы, то ему не до того, чтобы вникать в трудности перепрофилирования больниц. Что делать в таких случаях?

- В этих, как и всех других ситуациях, когда возникают проблемы с оказанием медпомощи, нужно сразу же обращаться к своему страховому представителю по ОМС. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут добиться приезда врача на дом или решения вопроса о госпитализации.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Кроме номера Скорой (103 или 112) внесите в записную книгу вашего мобильного телефона номер страховой компании, выдавшей полис ОМС. Сейчас многие медицинские страховщики организовали круглосуточные колл-центры. Туда можно позвонить за консультацией или с конкретной жалобой, обратиться за помощью.

ОФИЦИАЛЬНО

Минздрав: экстренная медпомощь — в полном объеме и безотлагательно для всех

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях, - сообщили «КП» в Минздраве России.

- При этом медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказывается в полном объеме.

- Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно всем пациентам, которые нуждаются в ней.

- Вместе с тем, в случае, если нет угрозы жизни и здоровью, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме - как в амбулаторном, так и в стационарном виде.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Люди дезориентированы и могут «дождаться» инфаркта

Ярослав Ашихмин, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера:

- Я бы не сказал, что больные с другими патологиями кроме СОVID-19 окажутся совсем уж в критической ситуации и останутся без необходимой медпомощи. Но есть большая проблема.

Люди сильно напуганы коронавирусом и не всегда понятными указаниями чиновников. Так, на сайтах региональных органов управления здравоохранением можно найти пояснения, что посещать поликлиники и больницы сейчас можно только в неотложном состоянии и/или в случае угрозы для жизни. Как обычному человеку, да еще встревоженному эпидемией и страдающему из-за своей хронической болезни, понять: что именно это значит?

Я сталкиваюсь с тем, что мои пациенты терпят, с болью в грудной клетке сидят ждут, пока у них наступит «угроза жизни». И в итоге некоторые могут «дождаться» и отправиться в больницу уже с развернутым инфарктом миокарда.

Поэтому важно давать понятные, наглядные объяснения. Если у человека есть боли в груди, резко появляется одышка, нарушение речи, другие симптомы инсульта, инфаркта, обострения сердечной недостаточности — все это является показанием к срочному вызову Скорой помощи.

В то же время при обострении других хронических заболеваний можно использовать возможности телемедицины, советоваться с врачами дистанционно. Сейчас есть большое количество медицинских специалистов, которые готовы поговорить с человеком, проконсультировать его.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я могла погибнуть или стать бесплодной»

В Одинцово больницы отказывались принять девушку с разрывом яичника из-за карантина. На протяжении 8 часов ее муж умолял врачей разных больниц сделать ей операцию.

Ночью 28 марта Марине стало плохо, сильная боль внизу живота, муж вызвал Скорую помощь. Медики сделали укол обезболивающего и забрали 25-летнюю пациентку в больницу.

- Меня привезли в 123 медсанчасть, там измерили температуру. Увидев 37,2, сказали, что не примут в больницу, и пусть Скорая ищет другие медучреждения, - рассказала Марина kp.ru.

Врачи Скорой помощи предложили отвезти девушку в инфекционную больницу, но там Марину ждал очередной отказ, в больнице объявлен карантин из-за коронавируса. Тогда фельдшер стал связываться с Одинцовской ЦРБ, но и там новых пациентов не ждали.

В платной клинике, куда в конце концов приехала Марина, сделали УЗИ и поставили диагноз: разрыв яичника. Нужна была срочная госпитализация. Супруги поехали с заключением в Одинцовскую ЦРБ.

Там девушка узнала, что у нее уже серьёзное внутреннее кровотечение, в брюшной полости скопилось много крови и операцию нужно начинать немедленно.

- Мне сказали: повезло, что вас приняли. Больнице к тому времени уже было запрещено брать новых пациентов. Весь корпус освобождают под зараженных covid-19, а остальных выписывают или вывозят в другие больницы.

Операция прошла успешно, врач сказал девушке, что удалось сохранить все органы. Сейчас Марина уже вернулась домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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